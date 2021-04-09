Российский истребитель МиГ-35 оборудовали искусственным интеллектом

Источник материала: Tut.by

Истребитель МиГ-35 получит систему с элементами искусственного интеллекта, которая будет помогать летчику принимать решения в различных ситуациях. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе корпорации «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха).



Фото: nationalinterest.org

«Уже внедряется экспертная система с элементами искусственного интеллекта, помогающая летчику в принятии решений в различных ситуациях, а также система интегрированного зрения, позволяющая видеть в сложных метеоусловиях», — сказали в корпорации.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.