Сервис «Яндекс.Музыка» представил плейлист с «музыкой звезд»

Источник материала: Tut.by

Яндекс.Музыка представила плейлист-аудиопутешествие «Музыка звезд» . Как говорится в пресс-релизе компании, «путешествие начинается от Солнца и заканчивается у сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87 на расстоянии 53,5 миллиона световых лет от Земли». В пути можно услышать, как «звучат» разные небесные тела: звезды, пульсары и целые галактики, узнать о них больше из комментариев ученых и даже представить, как они выглядят — для каждого трека сделаны видеошоты, небольшие зацикленные видео. Каждый трек составлен на основе уникальных параметров звездных тел, которые преобразовали в музыку с помощью алгоритмов.



Изображение: Яндекс. Музыка

«Фильмы как-то приучили нас к тому, что звуки космоса — это или тяжелая, тревожная музыка, или абстрактный эмбиент. Но штука в том, что никто не знает, как звучит космос на самом деле. Точнее, как он мог бы звучать, если бы там распространялся звук. Привычная нам музыка — всего лишь чья-то фантазия. Мы подумали, почему бы и нам не пофантазировать, но не просто так, а соединив творчество и технологии. В итоге у нас получился новый звук космоса, с которым мы хотим познакомить наших пользователей», — говорит руководитель Яндекс. Музыки Андрей Гевак.

Превратить данные в мелодии сервису помогли методы сонификации. Из яркости, движения и других характеристик небесных тел выделили частоту и амплитуду — то, что можно использовать как параметры звука. Каждый параметр выражается численно, и с помощью таблицы эти числа сопоставили с определенными нотами. Затем подобрали гармоническое движение, инструменты и эффекты — и в итоге получилось 10 законченных произведений. Путешествие заканчивается бонусным эпизодом, в котором музыканты, программисты, астрономы и эксперты рассказывают, как можно связать технологии и творчество.

Каждый трек отражает уникальные характеристики своего небесного тела. Например, в треке «Солнце» использовались данные о периодичности вспышек на Солнце за последние 60 лет — из них получилась мелодия. Трек «Затменная», посвященный двойной звездной системе Бета Лиры, написан в размере вальса: в системе звезды вращаются вокруг друг друга, так же и в треке одна мелодия сменяет другую. В треке «Галактика», героем которого стала галактика NGC 2442 в созвездии Летучей Рыбы, использовался эффект спектрального синтезатора, который получил на вход фотографию галактики и на ее основе сгенерировали звуки для композиции.

Плейлист « Музыка звёзд » был создан командой Яндекс. Музыки при участии астрофизиков. В проекте использовались данные проекта «Радиоастрон» Астрокосмического центра ФИАН, Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд (AAVSO), Центра прогнозирования космической погоды (SWPC), Роскосмоса и NASA.