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Что происходит на валютном рынке 9 апреля и какие курсы доллара и евро в обменниках
Источник материала: Tut.by
Курсы евро и доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 апреля снижаются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 9 апреля
На торгах курс доллара снизился на 0,39% — до 2,6516 рубля, евро упал на 0,4% — до 3,1508 рубля, а курс российского рубля снизился на 0,59% — до 3,433 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.30).
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,699 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,654 рубля (Абсолютбанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Франсабанк — 2,65 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,205 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,157 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Франсабанк — 3,152 рубля.
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