Что происходит на валютном рынке 9 апреля и какие курсы доллара и евро в обменниках

Источник материала: Tut.by

Курсы евро и доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 апреля снижаются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 9 апреля

На торгах курс доллара снизился на 0,39% — до 2,6516 рубля, евро упал на 0,4% — до 3,1508 рубля, а курс российского рубля снизился на 0,59% — до 3,433 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.30).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,699 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,654 рубля (Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Франсабанк — 2,65 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,205 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,157 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Франсабанк — 3,152 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

Курсы валют в вашем телефоне: