Как живет учительница, которая едва не погибла в той страшной аварии на Советской в центре Гомеля

Источник материала: Tut.by

12 октября 2019 года жизнь учительницы гимназии № 51 Татьяны Бойничевой разделилась на «до» и «после». В тот вечер на Советской около ресторана «Бацькi» случилась страшная авария , которая потрясла весь Гомель: водитель на BMW вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов — это была Татьяна и ее подруги. Водитель погиб, Алла Кузьменко, завуч школы № 21 — тоже, а Татьяна оказалась прикована к инвалидному креслу.

В этой семье под запретом слово «если». Когда Татьяна Бойничева, чудом оставшаяся в живых после ДТП, встанет с инвалидной коляски, она вернется в родную гимназию, поедет к морю, увидит Париж. А пока она мечтает об утренней прогулке по своему микрорайону. Что нужно для осуществления этой мечты, узнали « Сильные Новости ».





2020 год должен был стать особенным для дружной семьи Бойничевых. Значимые даты счастливых событий в жизни Александра и Татьяны шли сплошной чередой. Супруги готовились отпраздновать тридцатилетие совместной жизни, золотой юбилей Татьяны и мужа, 25-ый день рождения любимого сына. Татьяна, учитель математики, как никто понимает язык чисел, и они казались ей самой удачной комбинаций из всех возможных.

Татьяна и Александр уже обсуждали планы на такой необычный год. В семье любят путешествовать, и маршруты, которые они обычно прокладывали, всегда вели к морю, без которого Татьяна отчаянно скучает. Но в этот раз супруги решили отправиться в Европу: что может быть лучше, чем спустя 30 лет после того, как они обменялись кольцами в гомельском загсе, еще раз признаться друг другу в любви в Париже — самом романтическом городе на земле.





У Татьяны начался новый учебный год в любимой гимназии № 51. Она сама когда-то окончила эту школу — единственная в своем выпуске золотая медалистка, а после университета вернулась туда уже учителем. Татьяна оказалась прирожденным педагогом. Ее ученики до сих пор вспоминают, как они постигали дроби, разрезая на дольки румяные яблоки, принесенные на урок Татьяной Львовной, как разбирались с тем, что такое площадь, высчитывая сколько трубок обоев понадобиться, чтобы сделать ремонт в их собственных комнатах. А 5 «Б», где Татьяна была классным руководителем, и вовсе стал практически ее второй семьей.

«Таня, так нельзя, — порой говорили ей подруги, — ты всю себя отдаешь работе. Подумай о себе, подумай о семье, отдохни, в конце концов!» Но активная, энергичная, харизматичная Татьяна только улыбалась в ответ: «Это моя жизнь, я по-другому просто не смогу».

В тот субботний октябрьский вечер Татьяна с подругами Аллой и Ольгой решили отметить наконец-то их общий профессиональный праздник — День учителя. Почему неделю спустя? Ох, знали бы вы сколько хлопот, пусть и приятных, непосредственно в праздничный день у педагогов в школе! Подруги решили выбраться в центр, посидеть в каком-нибудь уютном месте. Долго ожидали Аллу за столиком в ресторане «Фасоль»: ее муж уже давно обустраивал дом своей мечты, каждые выходные проводил на строительстве, и Алла поехала вместе с ним. Думали, что уже не дождутся, но тут раздался звонок: «Девочки, уже бегу! Сейчас буду!»

— Я человек совершенно не склонный к мистике. Похвастаться какой-то обостренной интуицией и даром предвидения тоже не могу, — говорит Татьяна. — Ни у меня, ни у кого из моих родных не было ни тени тревоги ни накануне, ни в этот день. С утра занималась домашними делами, с нетерпением ждала встречи с подругами…

Вечер был настолько теплым, беседа настолько задушевной, что подругам не хотелось расставаться. Обычно сразу после таких посиделок они вызывали такси и отправлялись домой, но тут решили немного пройтись по Советской, проводить Аллу до дома ее мамы. Ольга уговорила подруг сделать совместное селфи — на память о чудесно проведенном времени. На добрую и долгую память.





Когда Татьяна пришла в себя в реанимационном отделении и впервые после операции открыла глаза, она увидела множество родных лиц — муж, сын, мама, брат, племянник.

— И тут мне стало по-настоящему страшно. Почему они все здесь? Пришли со мной попрощаться? Неужели я умираю?

Татьяна рассказывает, что первое время в больнице она почти не осознавала всю тяжесть своего положения. Думала: ну вот операция, другая, сейчас меня «склеят, подлатают» — и все будет в порядке, все будет как прежде.

— Я только опасалась последствий черепно-мозговой травмы. И чтобы проверить себя, стала тихонько повторять таблицу умножения. Врач услышал мой шепот и спрашивает: что это вы там бормочите? А когда узнал, что семь на восемь умножаю, сказал, что многое повидал, но такое — впервые!





Татьяне долго не сообщали, что в результате аварии ушла из жизни ее лучшая подруга Алла Кузьменко. Мудрая, интеллигентная Алла всегда готова была поддержать, прийти на помощь. Татьяне не хватает ее до сих пор. Именно Алла сразу после того, как Татьяна познакомила ее со своим мужем Александром, сказала: «Таня, твой муж — ангел».

После аварии Александр стал действительно ангелом-хранителем Татьяны. Когда они познакомились, он обещал носить ее на руках. Тридцать лет спустя Александр выполняет свое обещание в прямом смысле слова.

— Наша любовь — это последствия ядерного взрыва, — шутит Татьяна. — На нашем курсе на физическом факультете было всего двадцать пять девочек и около сотни мальчиков. Было из кого выбирать. Я всегда и везде была отличницей. Такой уж меня воспитали: я дочка мамы педагога и папы полковника. И вот как-то староста группы попросил меня помочь выполнить работы по ядерной физике четверым нашим ребятам, которые вернулись в университет после армии. Помочь — это мягко сказано: работы за них я написала. Они были несказанно счастливы и пригласили меня с подругами в ресторан. Саша пошел меня провожать. Через несколько месяцев он сделал мне предложение. Только потом я узнала, что всех участников той вечеринки он заранее строго-настрого предупредил: Таню провожаю только я!



Фото: Максим Новиков

Еще один ангел-хранитель Татьяны — это ее мама, Лидия Дмитриевна. У этой хрупкой маленькой женщины, кажется, неиссякаемый запас доброты, милосердия и несокрушимой жизненной силы. Это настоящая жена офицера, которая исколесила вместе с ним весь Советский Союз. «Меня в шутку даже чемоданом с ручкой называли», — улыбается Лидия Дмитриевна. Каждый день она навещала дочь, когда ту из реанимации перевели в нейрохирургическое отделение № 2 Гомельской областной клинической больницы. Приходилось пользоваться услугами такси: у Лидии Дмитриевны проблемы с ногами. Таксисты вскоре начали узнавать ее и отказывались брать оплату: «Лучше своей Тане фруктов купите».



Лидия Дмитриевна, мать Татьяны

Случившееся тронуло сердца сотен гомельчан. Коллеги из 51-ой гимназии, учителя разных школ города предлагали помощь. Нынешние и бывшие ученики стремились хоть чем-то поддержать семью любимой учительницы. Звонили, писали однокурсники и даже одноклассники Татьяны, с которыми она не виделась много лет. Помогали и вовсе незнакомые люди. Белорусы умеют помогать.

Самые тяжелые дни наступили, когда Татьяна после больницы в Гомеле и реабилитации в клиническом центре в Аксаковщине оказалась дома. В медучреждениях боль блокировали серьезными препаратами, а когда пришло время их отменить, всегда целеустремленная, готовая бороться с трудностями Татьяна не выдерживала: «Лучше бы я тогда умерла! Подведите меня к окну — не могу больше!» И только ангелы-хранители Александр и Лидия Дмитриевна смогли помочь ей пережить это страшное время.





В ноябре семью ждало еще одно испытание — COVID-19. Переболели все.

— Удивительно, но легче всех перенесла болезнь я, — рассказывает Татьяна. — Наверное, меня так интенсивно лечили после всех моих травм, что и ковид мне уже не страшен! А вот за маму мы все очень боялись. У нее была тяжелая форма. Ее госпитализировали. На грани находилась.

— Зять шутит: «Если вас Сталин не сломил, то куда там какому-то ковиду!» — добавляет Лидия Дмитриевна. — А если серьезно, то мне даже врач сказал, что в живых я осталась, только потому, что нужна дочери.

Каждый день у Татьяны заполнен делами. На первом месте, конечно, занятия по реабилитации с инструктором Ириной. В квартире множество тренажеров, занятия на которых должны поставить Татьяну на ноги. На этих занятиях она выкладывается так, что представители спорта высоких достижений могут только позавидовать.

— В гимназии меня все помнят в строгих брючных костюмах и на неизменно высоких каблуках, — улыбается Татьяна. — Не исключено, что в класс я вернусь в кроссовках и байке.

Появилось у Татьяны и хобби — кулинария.

— Раньше у меня хобби в общепринятом смысле в общем-то и не было, — признается она. — Муж и сын у меня увлекаются музыкой. Муж — поклонник классического рока: Rolling Stones, Led Zeppelin. Сын сам играет в музыкальной группе GALIKA BAND. А я всегда говорила, что мое хобби — это моя работа, мои дети, с которыми мне всегда интересно. Я никогда не имела столько свободного времени, чтобы посвящать себя быту, кухне. И тут такой активный человек, как я, вдруг оказывается в абсолютно иных обстоятельствах. Сидеть, сложа руки? Нет, я так не могу.

Татьяна начала выпекать совершенно фантастические торты и пирожные. Подруги пришли в полный восторг и категорически заявили: «Таня, заводи инстаграм!» Когда Татьяна начала постить фото своих кулинарных шедевров и рассказывать, как ей удается сотворить такие чудеса, ее подписчики стали просить: «Покажите! Снимите видео!» Сейчас Александр завершает ремонт на кухне, соседка уже подарила кольцевую лампу со штативом, научила пользоваться программами для монтирования и обработки видео — и совсем скоро у Татьяны появится свой кулинарный канал на YouTube.





В семье Бойничевых под запретом фраза «если Татьяна встанет». Есть только один вариант — «когда Татьяна встанет». И сама Татьяна, и все члены ее семьи делают для этого все возможное. Нужно знать Татьяну, чтобы в полной мере ощутить, как не соотносится она с инвалидным креслом, к которому пока привязана. Это настолько активный и деятельный человек, что ей просто необходимо находиться в гуще событий.

О необходимости создания безбарьерной среды, оснащения жилых домов и общественных мест специальными устройствами, которые позволят людям с особыми потребностями преодолеть вынужденную изоляцию, говорилось и писалось множество раз. И об этом стоит говорить и писать постоянно. Когда Татьяна возвращалась из больницы домой, на лестничном пролете был установлен пандус. Ну как пандус. Сначала это были просто две закрепленные доски. Лестница в доме довольно крутая. Когда представитель ЖЭУ увидела этот пандус своими глазами, она честно призналась, что не только на инвалидной коляске, но и просто — на своих ногах — спуститься по нему не решилась бы.





Татьяна может позволить себе только вечерние прогулки, когда дома муж и сын, которые помогают преодолеть пока абсолютно недоступную границу между квартирой и внешним миром. А она мечтает о том дне, когда сама сможет добраться до любимой гимназии, где ее ждут коллеги и ученики, которые постоянно спрашивают у директора, когда же Татьяна Львовна наконец вернется.

— Однажды в какой-то телепрограмме я увидела сюжет о гомельчанке Симоне . Красавица байкерша после ДТП, как и я, оказалась прикованной к инвалидному креслу и столкнулась с абсолютно такими же проблемами. И нашелся человек, который помог. Теперь на выходе из подъезда в доме, где живет девушка, появился электроподъемник, — рассказывает Татьяна. — Я так загорелась этой идеей. Это же совсем другая жизнь начнется. И ведь не только мне нужно это устройство. Наш дом уже довольно давно построен. В подъезде много пожилых людей, у которых со здоровьем совсем плохо. Они и на улицу почти не выходят, тяжело им. Вот, например, соседка с первого этажа. Для нее погулять — это просто посидеть у окна. Мы обращались в администрацию с вопросом о возможности установки электроподъемника и получили ответ: «Нет средств». Так что мечта моя пока остается мечтой.





Татьяна рассказывает, что всегда говорила своим ученикам, как важно прожить свою жизнь, реализовавшись в том деле, которое ты выбрал.

— Я и сейчас не откажусь от этих слов. Но обязательно скажу, что самое дорогое и ценное, что есть у каждого, — это его близкие, его семья. И каким бы сильным и самодостаточным ни был человек, ему всегда нужно чувствовать поддержку.

Вы можете помочь Татьяне: Договор благотворительного счета № BY84 AKBB 3134 0000 2361 8302 0146 от 26 октября 2019 г. (белорусские рубли) Цель: лечение и реабилитация Бойничевой Татьяны Львовны Банк: ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал 300/146 БИК AKBBBY21300 BY91AKBB38193821002553000000 УНП 400207877

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