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Вышел новый клип Аллы Пугачевой. Это саундтрек к фильму Данилы Козловского про аварию в Чернобыле
Источник материала: Tut.by
Вышел саундтрек к
Авторы картины говорят, что в 1986 году после страшной аварии на Чернобыльской АЭС Алла Пугачева была одним из инициаторов проведения благотворительного концерта «Счет 904» в московском спорткомплексе «Олимпийский». Целью марафона, который транслировался и за рубежом, был сбор средств в пользу пострадавших и ликвидаторов последствий катастрофы. А через четыре месяца после аварии Пугачева одна из первых лично выступила для 9000 ликвидаторов в поселке Зеленый мыс под Припятью.
Данила Козловский, режиссер фильма, сказал, что встреча с Пугачевой и пусть и небольшая, но работа с ней, стали колоссальным событием.
— Специально для нашего фильма Алла Борисовна совершенно гениально переосмыслила свою песню «Мы в этой жизни только гости». «Чернобыль» — пронзительная история большой любви, трагически разворачивающейся на фоне страшных событий 1986 года, история огромной человеческой драмы простого человека, история великого самопожертвования и героизма вопреки.
Как и в случае со своим предыдущим фильмом «Тренер», Данила Козловский выступил в качестве режиссера картины и в качестве актера, сыгравшего одну из главных ролей. В кино премьера фильма запланирована на 15 апреля.
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Вышел саундтрек к ленте «Чернобыль» Данилы Козловского и музыкальное видео к нему. Композицию исполнила Алла Пугачева - и она же снялась в ролике. Примадонна...
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