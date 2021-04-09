Вышел новый клип Аллы Пугачевой. Это саундтрек к фильму Данилы Козловского про аварию в Чернобыле

Источник материала: Tut.by

Вышел саундтрек к ленте «Чернобыль» Данилы Козловского и музыкальное видео к нему. Композицию исполнила Алла Пугачева — и она же снялась в ролике. Примадонна увидела фильм одной из первых, и картина вдохновила легендарную певицу на новое пронзительное исполнение композиции «Мы в этой жизни только гости» авторства Татьяны Снежиной, новую аранжировку для которой написал композитор фильма Олег Карпачев.

Авторы картины говорят, что в 1986 году после страшной аварии на Чернобыльской АЭС Алла Пугачева была одним из инициаторов проведения благотворительного концерта «Счет 904» в московском спорткомплексе «Олимпийский». Целью марафона, который транслировался и за рубежом, был сбор средств в пользу пострадавших и ликвидаторов последствий катастрофы. А через четыре месяца после аварии Пугачева одна из первых лично выступила для 9000 ликвидаторов в поселке Зеленый мыс под Припятью.

Данила Козловский, режиссер фильма, сказал, что встреча с Пугачевой и пусть и небольшая, но работа с ней, стали колоссальным событием.

— Специально для нашего фильма Алла Борисовна совершенно гениально переосмыслила свою песню «Мы в этой жизни только гости». «Чернобыль» — пронзительная история большой любви, трагически разворачивающейся на фоне страшных событий 1986 года, история огромной человеческой драмы простого человека, история великого самопожертвования и героизма вопреки.

Фильм «Чернобыль» рассказывает об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В его основу легла история начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС. По сюжету через две недели после аварии героям предстоит спуститься в помещения, расположенные под реактором, для того чтобы освободить затопленные залы от воды и тем самым предотвратить еще один взрыв.

Как и в случае со своим предыдущим фильмом «Тренер», Данила Козловский выступил в качестве режиссера картины и в качестве актера, сыгравшего одну из главных ролей. В кино премьера фильма запланирована на 15 апреля.

Фильм «Чернобыль» Когда: с 15 апреля

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: билеты уже начинают поступать в продажу Купить билет