Сколько внеземной пыли падает на Землю каждый год

Источник материала: Tut.by

5200 тонн внеземной пыли попадает на Землю каждый год. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на журнал Earth and Planetary Science Letters .



Фото: Cécile Engrand/Jean Duprat

Ученые какое-то время знали. что Земля находится под постоянным дождем из космической пыли, и что ее много. Однако, учитывая ее микроскопические размеры, было очень трудно назвать ее точные объемы. Размер таких «микрометеоритов» не превышает и доли миллиметра. Они, как космический мусор, падают от пролетающих мимо комет и астероидов.

После двух десятилетий сбора этого материала в Антарктиде международная группа ученых теперь назвала цифру: около 5200 тонн микрометеоритов меньше 700 микрометров (0,7 миллиметра) ежегодно.

По их словам, это делает микрометеориты крупнейшим источником внеземного материала, доставляемого на поверхность Земли.

Это была очень сложная задача, учитывая, что атмосфера Земли заполнена пылью всех видов. Исследование, проведенное в прошлом году, показало, что в любой момент времени в атмосфере циркулирует около 17 миллионов метрических тонн крупной пыли. Чтобы свести к минимуму эту «фоновую» пыль, команда отправилась в Антарктиду — земная пыль там практически отсутствует, а скорость накопления снега низкая.

В итоге за 20 лет исследователи смогли определить, что каждый год земной поверхности достигает более пяти тысяч тонн микрометеоритов. При этом общая масса космической пыли перед ее входом в земную атмосферу составляет около 15 тысяч тонн. Причина этого несоответствия пока не ясна. Возможно, большая часть космической пыли просто ускользает от нашего внимания, или же она просто не попадает в нашу атмосферу и рассеивается раньше, или же в космосе вокруг Земли гораздо меньше пыли, чем мы считаем.

По словам исследователей, поиск ответа мог бы нам помочь лучше определить роль космической пыли в доставке молекул воды и углерода на Землю на заре существования Солнечной системы, что, в свою очередь, позволило бы пролить свет на вопрос возникновения жизни.