Стоматолог объясняет, как спасти зуб после травмы, и эту инструкцию лучше знать заранее

Как спасти зуб после травмы? А конкретней, в ситуации, когда зуб полностью вышел из лунки, то есть выбит?
Анастасия КрачковскаяCтоматолог-терапевт сети клиник KANO, ведет блог в Instagram
— Чаще всего такие травмы — полный травматический вывих зуба — встречаются в детском возрасте. Пик приходится на 8−12 лет. Причины разные: падение с самоката, велосипеда, катание на горке и так далее. В такой ситуации важно знать, что зуб можно спасти! При грамотном возвращении обратно в лунку он может прижиться. И это не сказки.
Внимание: все рекомендации подходят только для постоянных зубов. Никогда не вставляйте обратно молочные зубы. Это может повредить зачаток постоянного зуба.⠀
Что делать?
Действовать быстро. Принцип «золотых минут»: у вас есть 20 минут, чтобы спасти ваш зуб.⠀
Найти выпавший зуб.⠀
Пальцами аккуратно взять зуб за коронку (это плоская часть зуба, которой мы откусываем). Старайтесь не касаться корня. ⠀
Если корень сильно загрязнен, его можно сполоснуть водой в течение секунды.⠀
Немедленно поместите зуб в лунку, чтобы его выпуклая поверхность была обращена наружу, ориентируясь на соседний симметричный зуб.⠀
Чтобы удержать зуб на месте, можно сомкнуть зубы или прикусить марлевую салфетку.⠀
Обратитесь к стоматологу (для шинирования и дальнейшего лечения).⠀
Если зуб невозможно вернуть в лунку, положите его во флакон с физраствором или молоком и как можно скорее обратитесь к стоматологу.⠀
После реплантации:
необходима профилактика столбняка.
требуется курс антибиотиков.
почти всегда нужно выполнить лечение канала — важно сделать это вовремя!
и, наконец, гигиена зубов должна быть идеальной: в первые дни после реплантации не бойтесь чистить щеткой это место.