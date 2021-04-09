Короткие вклады в валюте. Сколько заработают те, кто отроет вклад в апреле

Источник материала: Tut.by

Более года уровень процентных ставок по вкладам в долларах и евро на короткие сроки держится на не очень высоком уровне. А в марте снизил ставку еще и Белгазпромбанк, который на протяжении нескольких месяцев предлагал наиболее выгодные условия в этой категории. FINANCE.TUT.BY выбрал вклады до 6 месяцев под самые высокие ставки в валюте и сравнил их условия.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырех категорий: вклады до 3 месяцев и около 6 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице расположены в порядке снижения доходности в долларах. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 8 апреля.

Безотзывные до 3 месяцев

С момента последнего обзора количество предложений по безотзывным вкладам под 1,25% в долларах увеличилось — теперь безотзывный вклад на 3 месяца под максимальную ставку можно оформить еще и в МТБанке . Всего же вариантов в этой категории — 15.

Кстати, некоторые банки предлагают лучшую ставку сразу на несколько сроков: 35 дней, 45 дней, 60 дней или 3 месяца. Такие варианты предлагают Банк Дабрабыт , БТА Банк , Технобанк , Цептер Банк и Paritetbank .

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 2 месяца 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней и 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Дабрабыт,

Добры месяц 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR -офлайн, от 5 USD/EUR онлайн; нет; да Банк Решение,

Online-решение 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да Беларусбанк,

Классик 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белгазпромбанк,

На 3 месяца безотзывный — лояльный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да Белинвестбанк,

Личный выбор 1,25% в USD и 0,9−1% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да БТА Банк,

БТА Мини 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет Идея Банк,

Валютный фирменный 3 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная МТБанк,

Актуальный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD / EUR; нет; да Paritetbank,

Практичный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет Технобанк,

Соло, Дуэт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет Франсабанк,

Верный расчёт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет Цептер Банк,

Цептер Аккорд 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 2 месяца 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней и 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Дабрабыт,

Добры месяц 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR -офлайн, от 5 USD/EUR онлайн; нет; да Банк Решение,

Online-решение 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да Беларусбанк,

Классик 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белгазпромбанк,

На 3 месяца безотзывный — лояльный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да Белинвестбанк,

Личный выбор 1,25% в USD и 0,9−1% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да БТА Банк,

БТА Мини 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет Идея Банк,

Валютный фирменный 3 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная МТБанк,

Актуальный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD / EUR; нет; да Paritetbank,

Практичный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет Технобанк,

Соло, Дуэт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет Франсабанк,

Верный расчёт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет Цептер Банк,

Цептер Аккорд 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да

Самая низкая ставка по безотзывным вкладам на 3 месяца — 0,15% годовых в долларах.

Отзывные до 3 месяцев

Банк Дабрабыт увеличил ставку по вкладу в долларах с 0,3% до 0,75% и пополнил перечень лучших вкладов. Оформить отзывный вклад на самые короткие сроки на лучших условиях сегодня можно в 9 банках.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк Дабрабыт,

На Мару 0,75% в USD (+ 0,45 п. п) и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -офлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БТА Банк,

Всё и сразу 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да Paritetbank,

Стабильный доход 0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет Технобанк,

Интернет-депозит е-Спринт 0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк Дабрабыт,

На Мару 0,75% в USD (+ 0,45 п. п) и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -офлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БТА Банк,

Всё и сразу 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да Paritetbank,

Стабильный доход 0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет Технобанк,

Интернет-депозит е-Спринт 0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; да

Ставки в других банках в этой категории стартуют с 0,1% годовых.

Безотзывные валютные вклады на полгода

Еще месяц назад в Белгазпромбанке можно было оформить вклад на полгода под 2% в долларах и 1,5% в евро, в апреле ставка составила уже 1,25% в долларах и 1% в евро. На данный момент это максимальная ставка в этой категории. Кроме того, в апреле в список лучших можно записать также и вклад МТБанка , правда, срок по нему — 5 месяцев.

Теперь выбирать вариант с максимальной ставкой на полгода можно из 15 предложений, все они существенно отличаются друг от друга по дополнительным условиям: минимальная сумма, наличие капитализации и возможность пополнения.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 7 месяцев 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 6 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 1,25% в USD, 1% (без изменений) в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -офлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Беларусбанк-oнл@йн 1,25% в USD (фиксированная первые 3 месяца, далее КС ФРС+1%) и 1% в EUR (фиксированная первые 3 месяца, далее БС ЕЦБ+1%); 6 месяцев; от 50 USD/EUR; нет; да Белгазпромбанк,

На 7 месяцев безотзывный — лояльный 1,25% в USD (-0,75 п. п) и 1% в EUR (-0,5 п. п), фиксированная; 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 1,25% (фиксированная); 190−369 дней; от 100 USD; нет; да БТА Банк,

Открытие 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да Идея Банк,

Валютный фирменный 6 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная МТБанк,

Актуальный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD / EUR; нет; да Paritetbank,

Стабильный доход 1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да Технобанк,

Оптимальный 1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 7 месяцев 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 6 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 1,25% в USD, 1% (без изменений) в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -офлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Беларусбанк-oнл@йн 1,25% в USD (фиксированная первые 3 месяца, далее КС ФРС+1%) и 1% в EUR (фиксированная первые 3 месяца, далее БС ЕЦБ+1%); 6 месяцев; от 50 USD/EUR; нет; да Белгазпромбанк,

На 7 месяцев безотзывный — лояльный 1,25% в USD (-0,75 п. п) и 1% в EUR (-0,5 п. п), фиксированная; 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 1,25% (фиксированная); 190−369 дней; от 100 USD; нет; да БТА Банк,

Открытие 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да Идея Банк,

Валютный фирменный 6 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная МТБанк,

Актуальный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD / EUR; нет; да Paritetbank,

Стабильный доход 1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да Технобанк,

Оптимальный 1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Минимальная ставка в этой категории — 0,5% годовых.

Отзывные в валюте на полгода

Без изменений остались условия по отзывным вкладам на 6 месяцев. Уже четвертый месяц максимальная ставка — 0,75% годовых в долларах.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 150 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 0,75% в USD (фиксированная); 190−369 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней; да МТБанк,

Актуальный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Paritetbank,

Стабильный доход 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 150 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 0,75% в USD (фиксированная); 190−369 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней; да МТБанк,

Актуальный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Paritetbank,

Стабильный доход 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Самая низкая ставка среди вкладов на 6 месяцев — 0,4% годовых.

Проценты по вкладам, представленным в обзоре, будут облагаться подоходным налогом в 13%. Напомним, что налогом облагаются все вклады в иностранной валюте сроком менее 2 лет.