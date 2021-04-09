Девушка, сорвавшая корону с «Миссис Шри-Ланка», арестована

Источник материала: Tut.by

Состоявшийся в воскресенье конкурс красоты «Миссис Шри-Ланка» омрачился большим скандалом . Его победительницей стала 31-летняя Пушипка Де Силва. Однако ее победе обрадовались не все. Победительница конкурса «Миссис мира — 2020» и «Миссис Шри-Ланка — 2019» Кэролайн Джури насильно сняла с головы коллеги корону. Джури возмутило то, что Де Силва, как она полагала, была разведена, что противоречит правилам конкурса.

— Существует правило, согласно которому вы должны быть замужем, а не в разводе, поэтому корона должна достаться девушке, занявшей второе место, — заявила она на конкурсе. После чего сняла корону с победительницы и надела ее на голову другой конкурсантки.

В своем посте в фейсбуке в понедельник Де Силва призналась, что она действительно рассталась с мужем, но официально не разведена, и сказала, что получила травмы головы, когда 28-летняя Джури срывала с ее головы корону.

Вчера Кэролайн Джури и модель Чула Падмендра, которая помогала ей снять корону с Де Силвы, были арестованы по обвинению в причинении легкого вреда здоровью, пишет spletnik. Позже они обе были освобождены под залог, но должны будут предстать перед судом 19 апреля.

После ареста Джури главный организатор конкурса «Миссис Шри-Ланка» Чандимал Джаясингхе сообщил, что Де Силва вновь была коронована. Он также отметил, что ждет официальных извинений Джури перед Де Силвой.

— Мы разочарованы. Это был позор, как Кэролайн Джури вела себя на сцене, — сказал он.