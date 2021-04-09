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Девушка, сорвавшая корону с «Миссис Шри-Ланка», арестована
Источник материала: Tut.by
Состоявшийся в воскресенье конкурс красоты «Миссис Шри-Ланка» омрачился
— Существует правило, согласно которому вы должны быть замужем, а не в разводе, поэтому корона должна достаться девушке, занявшей второе место, — заявила она на конкурсе. После чего сняла корону с победительницы и надела ее на голову другой конкурсантки.В своем посте в фейсбуке в понедельник Де Силва призналась, что она действительно рассталась с мужем, но официально не разведена, и сказала, что получила травмы головы, когда 28-летняя Джури срывала с ее головы корону.
Вчера Кэролайн Джури и модель Чула Падмендра, которая помогала ей снять корону с Де Силвы, были арестованы по обвинению в причинении легкого вреда здоровью,
После ареста Джури главный организатор конкурса «Миссис Шри-Ланка» Чандимал Джаясингхе сообщил, что Де Силва вновь была коронована. Он также отметил, что ждет официальных извинений Джури перед Де Силвой.
— Мы разочарованы. Это был позор, как Кэролайн Джури вела себя на сцене, — сказал он.
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Состоявшийся в воскресенье конкурс красоты «Миссис Шри-Ланка» омрачился большим скандалом.
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