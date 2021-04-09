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Генпрокуратура возбудила дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны

09.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

И в послевоенный период. Поясняется, что «в целях укрепления конституционного строя и национальной безопасности».

— В целях социальной и исторической справедливости и устранения «белых пятен» истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности, Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси, — заявил генеральный прокурор Андрей Швед, сообщает Спутник.

По его словам, в основу принятого решения положены сведения о гибели миллионов белорусов и иных лиц вследствие зверств немецких оккупационных властей и их пособников.

Генпрокурор отметил, что в отношении белорусского государства до настоящего времени проводится агрессивная политика со стороны ряда европейских государств. По его словам, возбуждение уголовного деле по факту геноцида — новый этап в борьбе с реабилитацией нацизма.

Швед дополнил, что лица, обвиняемые в геноциде, должны быть судимы компетентным судом того государства, где это было совершено:

— Имена уже умерших преступников должны быть оглашены, а те, кто живы — привлечены к суду.

По его словам, Беларусь в рамках расследования дела будет обращаться в Нюрнберг для получения ряда материалов, а также к некоторым странам, в том числе — Литве и Польше.

Он отметил, что Беларусь рассчитывает на оперативную помощь ведомств и архивов России.

 
 
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И в послевоенный период. Поясняется, что «в целях укрепления конституционного строя и национальной безопасности».
 
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