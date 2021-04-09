Мужчина недоволен, что его сад сползает с обрыва

Источник материала: Onliner

У жителя деревушки Хэмсби в британском графстве Норфолк Лэнса Мартина есть проблема. Мужчина с негодованием наблюдает, как лишается драгоценных «квадратов» собственного участка. Во всем виновато море, подмывающее дюну, на котором он расположен.

Мартин купил данный участок в 2017 году за £95 тыс. (около $130 тыс.), планируя наслаждаться на пенсии комфортной жизнью рядом с морем. У моря на этот счет были свои планы. Вскоре 63-летний бывший военный стал замечать, что его сад становится все меньше и меньше. В штормовые дни удары волн разрушали дюну, на которой он расположен, и земля просто сползала с обрыва. Проведенное специалистами исследование показало, что таким образом незадачливый пенсионер будет терять по метру собственности в год.













Последний шторм случился в прошедшую пасхальную ночь, выдавшуюся для господина Мартина бессонной. В результате очередной волны эрозии от входной двери в дом до кромки обрыва осталось всего 6 метров. Хозяин даже был вынужден срочно прибегнуть к помощи соседа, чтобы спасти забор, которому угрожала гибель в морской пучине. В настоящее время мужчина размышляет, как быть дальше. Одним из выходов может стать строительство на пляже бетонной стены, которая защитит дюну от дальнейшего размывания. Еще один вариант — смириться с неизбежным. Как оказалось, не так давно по соседству с домом Мартина стояло еще 13 коттеджей, в итоге павших жертвой коварного моря.











