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В мае в Таможенном союзе стартуют продажи Haval Jolion
Источник материала: Onliner
В начале этого года в Китае стартовали продажи Haval с поющим названием First Love. Как выяснил
Для рынка РФ автомобиль будет выпускаться на заводе компании в Узловой Тульской области. Производство организуют по полному циклу. В России будет осуществляться сварка и окраска кузовов. Процесс сборки Jolion уже отработан в тестовом режиме.
Jolion — достаточно скромная модель с точки зрения габаритных размеров. Особенно если сравнивать с другими моделями на нашем рынке. Габаритная длина новинки достигает 4472 мм, а колесная база — 2700 мм. Клиентам машину предложат с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 143 л. с. Пиковая тяга агрегата — 210 Н·м. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый преселективный «робот» DCT. Привод — только передний.
Продажи Haval Jolion начнутся весной. Цены назовут позже. В Китае «Первая любовь» стоит от 11,6 тысячи долларов по курсу.
белый, внедорожник, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
серый, внедорожник, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
коричневый, внедорожник, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
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В начале этого года в Китае стартовали продажи Haval с поющим названием First Love. Как выяснил Drom, модель доедет и до нашего региона: в Таможенном союзе кроссовер будет...
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