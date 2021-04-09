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В мае в Таможенном союзе стартуют продажи Haval Jolion

09.04.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В начале этого года в Китае стартовали продажи Haval с поющим названием First Love. Как выяснил Drom, модель доедет и до нашего региона: в Таможенном союзе кроссовер будет называться Haval Jolion. Производитель уже подтвердил это. 

В мае в Таможенном союзе стартуют продажи Haval Jolion

Для рынка РФ автомобиль будет выпускаться на заводе компании в Узловой Тульской области. Производство организуют по полному циклу. В России будет осуществляться сварка и окраска кузовов. Процесс сборки Jolion уже отработан в тестовом режиме.

Jolion — достаточно скромная модель с точки зрения габаритных размеров. Особенно если сравнивать с другими моделями на нашем рынке. Габаритная длина новинки достигает 4472 мм, а колесная база — 2700 мм. Клиентам машину предложат с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 143 л. с. Пиковая тяга агрегата — 210 Н·м. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый преселективный «робот» DCT. Привод — только передний.

В мае в Таможенном союзе стартуют продажи Haval Jolion

Продажи Haval Jolion начнутся весной. Цены назовут позже. В Китае «Первая любовь» стоит от 11,6 тысячи долларов по курсу.

Haval H2 I, 2016 г.в., 94 602 км
белый, внедорожник, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
35 936 р.
13 499$ / 11 359€
Haval H6 I, 2017 г.в., 31 000 км
серый, внедорожник, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
33 276 р.
12 500$ / 10 519€
Haval H2 I Elite, 2018 г.в., 21 000 км
коричневый, внедорожник, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
43 925 р.
16 500$ / 13 885€
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В начале этого года в Китае стартовали продажи Haval с поющим названием First Love. Как выяснил Drom, модель доедет и до нашего региона: в Таможенном союзе кроссовер будет...
 
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