В мае в Таможенном союзе стартуют продажи Haval Jolion

Источник материала: Onliner

В начале этого года в Китае стартовали продажи Haval с поющим названием First Love. Как выяснил Drom , модель доедет и до нашего региона: в Таможенном союзе кроссовер будет называться Haval Jolion. Производитель уже подтвердил это.





Для рынка РФ автомобиль будет выпускаться на заводе компании в Узловой Тульской области. Производство организуют по полному циклу. В России будет осуществляться сварка и окраска кузовов. Процесс сборки Jolion уже отработан в тестовом режиме.

Jolion — достаточно скромная модель с точки зрения габаритных размеров. Особенно если сравнивать с другими моделями на нашем рынке. Габаритная длина новинки достигает 4472 мм, а колесная база — 2700 мм. Клиентам машину предложат с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 143 л. с. Пиковая тяга агрегата — 210 Н·м. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый преселективный «робот» DCT. Привод — только передний.





Продажи Haval Jolion начнутся весной. Цены назовут позже. В Китае «Первая любовь» стоит от 11,6 тысячи долларов по курсу.