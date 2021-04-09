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Хроника пятницы. Уголовное дело за геноцид белорусов и правки в закон о СМИ
Источник материала: Onliner
Возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и после нее. Об этом
Обнародованы правки в закон о СМИ
На Pravo.by
Пока в том, что опубликовано, ничего подобного найти не удалось. Из наиболее заметных изменений — расширена статья 30, касающаяся статуса юрлица СМИ, более подробно расписаны его обязанности. В частности, то, чего нельзя допускать. Это «распространение информации, распространение которой запрещено», нецензурщины, «недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам». Также нельзя использовать СМИ для запрещенной деятельности.
Предложено добавить такие пункты:
Ограничивать доступ к сайту предложено по решению республиканского органа госуправления или прокурора (в действующей редакции прокурора нет).
«В целях устранения белых пятен». Генпрокуратура возбудила уголовное дело за геноцид белорусов во время войны
Генеральный прокурор Андрей Швед сказал: «В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси».
По его словам, уголовное дело позволит поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида, пресечь попытки обесценить исторические факты.
«Итоги расследования лягут в основу идеологической учебно-воспитательной и информационной работы. Для того чтобы через понимание истории сберечь преемственность между поколениями и память народа, изучение геноцида белорусского народа следует вписать во все обязательные образовательные программы», — цитирует генпрокурора БЕЛТА.
Он также сообщил, что прокуратура будет требовать выдачи военных преступников для суда в Беларуси: "Мы будем и уже начали изучать опыт работы международных трибуналов и институтов в связи с подготовкой материалов в международные организации о признании геноцида белорусов и других лиц на территории Беларуси в период Великой Отечественной войны и послевоенное время. Это одно из направлений, по которым будет работать следственная группа. В дальнейшем с учетом международной практики и международного права мы, конечно, будем признавать всех, кто на это будет иметь право, потерпевшими по уголовному делу. Соответственно требовать защиты их прав и законных интересов, возможно, и компенсации".
Планируется составить списки умерших и живых преступников. На последних, по словам Шведа, будут собирать материалы с просьбой о проведении процессуальных действий на территории государств, где они живут, и ставить вопрос о выдаче или о привлечении к ответственности в международных инстанциях.
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Возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и после нее. Об этом информирует Генпрокуратура через...
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