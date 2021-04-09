Хроника пятницы. Уголовное дело за геноцид белорусов и правки в закон о СМИ

Источник материала: Onliner

Возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и после нее. Об этом информирует Генпрокуратура через Белорусское телеграфное агентство. Также обнародованы возможные изменения в законе о СМИ.

Обнародованы правки в закон о СМИ

На Pravo.by появился проект правок в законодательство о средствах массовой информации. Ранее высказывались довольно смелые идеи о том, какими могут эти быть изменения. Например, председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько говорил , что журналистов, освещающих несанкционированные акции, планируют приравнять к участникам этих акций.

Пока в том, что опубликовано, ничего подобного найти не удалось. Из наиболее заметных изменений — расширена статья 30, касающаяся статуса юрлица СМИ, более подробно расписаны его обязанности. В частности, то, чего нельзя допускать. Это «распространение информации, распространение которой запрещено», нецензурщины, «недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам». Также нельзя использовать СМИ для запрещенной деятельности.

Предложено добавить такие пункты:

«Не допускается использование установленных настоящим Законом прав журналиста средства массовой информации в целях сокрытия или фальсификации информации, распространения недостоверной информации под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу третьего лица или организации, не являющейся средством массовой информации»;

«Запрещается использовать право журналиста средства массовой информации на распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и (или) работы, а также в связи с их политическими убеждениями, дискредитировать государственные органы и иные организации».

Ограничивать доступ к сайту предложено по решению республиканского органа госуправления или прокурора (в действующей редакции прокурора нет).

«В целях устранения белых пятен». Генпрокуратура возбудила уголовное дело за геноцид белорусов во время войны

Генеральный прокурор Андрей Швед сказал: «В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси».

По его словам, уголовное дело позволит поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида, пресечь попытки обесценить исторические факты.

«Итоги расследования лягут в основу идеологической учебно-воспитательной и информационной работы. Для того чтобы через понимание истории сберечь преемственность между поколениями и память народа, изучение геноцида белорусского народа следует вписать во все обязательные образовательные программы», — цитирует генпрокурора БЕЛТА.

Он также сообщил, что прокуратура будет требовать выдачи военных преступников для суда в Беларуси: "Мы будем и уже начали изучать опыт работы международных трибуналов и институтов в связи с подготовкой материалов в международные организации о признании геноцида белорусов и других лиц на территории Беларуси в период Великой Отечественной войны и послевоенное время. Это одно из направлений, по которым будет работать следственная группа. В дальнейшем с учетом международной практики и международного права мы, конечно, будем признавать всех, кто на это будет иметь право, потерпевшими по уголовному делу. Соответственно требовать защиты их прав и законных интересов, возможно, и компенсации".

Планируется составить списки умерших и живых преступников. На последних, по словам Шведа, будут собирать материалы с просьбой о проведении процессуальных действий на территории государств, где они живут, и ставить вопрос о выдаче или о привлечении к ответственности в международных инстанциях.