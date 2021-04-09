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Один из ключевых экономических показателей Германии неожиданно снизился

09.04.2021 11:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Объем промышленного производства в Германии в феврале снизился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали роста на 1,5%, сообщает Trading Economics.

В январе, согласно пересмотренным данным, объем промпроизводства в ФРГ сократился на 2%.

Относительно февраля 2020 года - последнего месяца до начала пандемии COVID-19 - промпроизводство в позапрошлом месяце упало на 6,4% после сокращения на 4% в январе.

Промпроизводство без учета энергетического сектора и строительства в феврале уменьшилось на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Выпуск средств производства сократился на 3,2%, промежуточных товаров - на 1%. Выработка электроэнергии снизилась на 1%, объемы строительства - на 1,3%.

При этом производство потребительских товаров в феврале увеличилось на 0,2% по сравнению с январем.

 
 
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Объем промышленного производства в Германии в феврале снизился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Федерального...
 
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