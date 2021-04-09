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Стала известна причина отмены концерта "Касты" в Минске

09.04.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Намибия выдала Беларуси находившуюся в международном розыске женщину, обвиняемую в мошенничестве

Приговором суда Железнодорожного района Витебска от 30.11.2006 Цуник Виктория Викторовна, 1961 года рождения, признана виновной в должностных преступлениях и легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем, за что осуждена к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.

От исполнения данного приговора Цуник уклонилась, в связи с чем в январе 2009 года она объявлена в международный розыск.

Цуник скрывалась в различных странах Африки, в том числе Анголе и Намибии.

Генпрокуратура после установления местонахождения Цуник на территории области Замбези Республики Намибия предприняла все необходимые меры для ее экстрадиции в Республику Беларусь. Ходатайство белоруской стороны было удовлетворено.

В итоге осужденная в сопровождении спецконвоя МВД РБ 30.03.2021 была доставлена в г.Минск.

В настоящее время Цуник находится в белорусском пенитенциарном учреждении, рапортует Генпрокуратура.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Российская группа «Каста» объяснила причины отмены минского концерта, который должен был состояться сегодня в «Прайм Холле».
 
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