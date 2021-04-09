Приговором суда Железнодорожного района Витебска от 30.11.2006 Цуник Виктория Викторовна, 1961 года рождения, признана виновной в должностных преступлениях и легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем, за что осуждена к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.





От исполнения данного приговора Цуник уклонилась, в связи с чем в январе 2009 года она объявлена в международный розыск.





Цуник скрывалась в различных странах Африки, в том числе Анголе и Намибии.





Генпрокуратура после установления местонахождения Цуник на территории области Замбези Республики Намибия предприняла все необходимые меры для ее экстрадиции в Республику Беларусь. Ходатайство белоруской стороны было удовлетворено.





В итоге осужденная в сопровождении спецконвоя МВД РБ 30.03.2021 была доставлена в г. Минск





рапортует Генпрокуратура. В настоящее время Цуник находится в белорусском пенитенциарном учреждении,Генпрокуратура.











