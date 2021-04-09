Сергей Сацук: Если ли у белорусов надежда?

Лукашенко и его основные противники придерживаются противоположных мнений и каждый из них пытается убедить окружающих, что победа в этой нелегкой битве, которая ведется с августа 2020 года, будет за ними. Они транслируют свои надежды на тех, кто все еще верит в них, чтобы приблизить час окончательной победы.





Думаю, сейчас происходит борьба одной надежды с другой. Какая сторона первая потеряет надежду, та в итоге и проиграет. Это лично мое мнение, кто-то может с этим согласиться, кто-то нет. Но если смотреть с этой позиции, то можно быть уверенным, что проиграет Лукашенко. Я в этом окончательно убедился на текущей неделе.





Посмотрите, что делают и говорят Лукашенко, прокуратура, МВД, КГБ – вся его армия. «Завтра будет еще хуже». «Всех под нож». «Надо работать жестко». «Буду стрелять сам».





37 террористов в стране нашли, где за последние 10 лет не было ни одного инцидента, который можно было бы отнести к терроризму. Уголовные дела возбуждаются пачками даже там, где еще вчера были сомнения относительно административного правонарушения.





Я согласен с мнением, что нынешняя тактика властей напоминает тактику выжженной земли. После нас хоть потоп. Это весьма характерное поведение для тех, у кого почти не осталось надежды. Помните, как фашисты, отступая и понимая, что войну они уже проиграли, пытались взорвать Прагу? Да что Прага, на белорусской земле самые страшные злодеяния фашистов начали происходить с 1943 года, когда не только Вермахт, но и самый последний немецкий солдат начал понимать, чем все закончится.





Цитата из статьи в «СБ»: «С осенне-зимнего периода (…) годов, когда началось освобождение Белоруссии, проведение тактики «выжженной земли» приняло наиболее широкие масштабы».





Ничего не напоминает? В скобках с одинаковым успехом можно поставить 1943-1944, как статье «СБ», а можно с тем же успехом написать 2020-2021.





Все это свидетельства потери надежды в лагере белорусских властей, когда не важно уже ничего: ни соблюдение прав человека, ни сохранение мирового авторитета или благоприятного инвестиционного климата, ни даже самые обычные общечеловеческие ценности.





Да, у властей еще теплиться уголек надежды, но это надежда не на какие-то объективные обстоятельства или события, а надежда на чудо. Именно ее власть и транслирует на свою армию.





Но сколько людей верят в чудеса? Тем более из сказок мы знаем, что чудеса случаются с кем? Правильно! Поэтому, думаю, подспудно вся армия уже понимает, что проиграла, а приказы выполняет и землю выжигает только потому, что выбора другого нет.





А теперь посмотрим на другую сторону, на ее лидеров. Они просто излучают надежду. Хотя, казалось бы, массовых выступлений больше нет, тысячи людей в тюрьмах, либо бежали за границу.





Но нет, они строят планы на будущее, думают, как будут освобождать политзаключенных, как будут реформируют органы правопорядка, как возведут человека на пьедестал государственной политики, а не ввергнут его в пропасть, как нынешние власти.





Приведу один наглядный пример. На днях состоялась пресс-конференция Фонда спортивной солидарности, относительно новых уголовных дел, которые возбуждены в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина.





Задаю Герасимене вопрос про уголовное дело, а она отвечает и улыбается, будто я о свадьбе спрашиваю. Тут же захотелось спросить следом: «Почему вы улыбаетесь, вы хоть понимаете всю серьезность ситуации, чем это вам грозит?».





Но уже через секунду понимаю, что все она прекрасно понимает, поэтому и улыбается. Это даже не она улыбалась, а надежда внутри нее. И тогда мне стало окончательно ясно, что с каждым подобным действием властей эта надежда сияет все ярче и ярче.





Это сияние скорой победы, торжества человечности и закона в нашей стране. Победитель всегда улыбается - это еще один непреложный закон - Герасименя, как и любой спортсмен, знает это как никто другой. Они всегда улыбаются, когда после изнуряющего противостояния поднимаются не пьедестал.





А когда в последний раз кто-то видел улыбающегося Лукашенко, Баскова, Эйсмонт, Шведа, Гору и других? Кто-то скажет, что не до улыбок сейчас, и я полностью с этим соглашусь. Им действительно не до улыбок.





Постараемся теперь просчитать, что будет дальше. Сколько нужно усилий, чтобы потушить тлеющий уголек? А можно ли потушить солнце, которое с каждым днем сияет все ярче? Поэтому отвечаю на множественные вопросы, которые мне задают в последнее время: какая бы метель сегодня не накрыла страну, как бы холодно нам не было, рано или поздно в любом случае покажется солнце и придет настоящая весна.