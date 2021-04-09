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Сергей Сацук: Если ли у белорусов надежда?

09.04.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последнее время этот вопрос звучит в белорусском обществе чаще остальных, как и вопрос о том, что будет дальше.

Сергей Сацук: Если ли у белорусов надежда?
Лукашенко и его основные противники придерживаются противоположных мнений и каждый из них пытается убедить окружающих, что победа в этой нелегкой битве, которая ведется с августа 2020 года, будет за ними. Они транслируют свои надежды на тех, кто все еще верит в них, чтобы приблизить час окончательной победы. 

Думаю, сейчас происходит борьба одной надежды с другой. Какая сторона первая потеряет надежду, та в итоге и проиграет. Это лично мое мнение, кто-то может с этим согласиться, кто-то нет. Но если смотреть с этой позиции, то можно быть уверенным, что проиграет Лукашенко. Я в этом окончательно убедился на текущей неделе.

Посмотрите, что делают и говорят Лукашенко, прокуратура, МВД, КГБ – вся его армия. «Завтра будет еще хуже». «Всех под нож». «Надо работать жестко». «Буду стрелять сам».

37 террористов в стране нашли, где за последние 10 лет не было ни одного инцидента, который можно было бы отнести к терроризму. Уголовные дела возбуждаются пачками даже там, где еще вчера были сомнения относительно административного правонарушения.

Я согласен с мнением, что нынешняя тактика властей напоминает тактику выжженной земли. После нас хоть потоп. Это весьма характерное поведение для тех, у кого почти не осталось надежды. Помните, как фашисты, отступая и понимая, что войну они уже проиграли, пытались взорвать Прагу? Да что Прага, на белорусской земле самые страшные злодеяния фашистов начали происходить с 1943 года, когда не только Вермахт, но и самый последний немецкий солдат начал понимать, чем все закончится.

Цитата из статьи в «СБ»: «С осенне-зимнего периода (…) годов, когда началось освобождение Белоруссии, проведение тактики «выжженной земли» приняло наиболее широкие масштабы».  

Ничего не напоминает? В скобках с одинаковым успехом можно поставить 1943-1944, как статье «СБ», а можно с тем же успехом написать 2020-2021. 

Все это свидетельства потери надежды в лагере белорусских властей, когда не важно уже ничего: ни соблюдение прав человека, ни сохранение мирового авторитета или благоприятного инвестиционного климата, ни даже самые обычные общечеловеческие ценности.

Да, у властей еще теплиться уголек надежды, но это надежда не на какие-то объективные обстоятельства или события, а надежда на чудо. Именно ее власть и транслирует на свою армию. 

Но сколько людей верят в чудеса? Тем более из сказок мы знаем, что чудеса случаются с кем? Правильно! Поэтому, думаю, подспудно вся армия уже понимает, что проиграла, а приказы выполняет и землю выжигает только потому, что выбора другого нет.

А теперь посмотрим на другую сторону, на ее лидеров. Они просто излучают надежду. Хотя, казалось бы, массовых выступлений больше нет, тысячи людей в тюрьмах, либо бежали за границу. 

Но нет, они строят планы на будущее, думают, как будут освобождать политзаключенных, как будут реформируют органы правопорядка, как возведут человека на пьедестал государственной политики, а не ввергнут его в пропасть, как нынешние власти.

Приведу один наглядный пример. На днях состоялась пресс-конференция Фонда спортивной солидарности, относительно новых уголовных дел, которые возбуждены в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина

Задаю Герасимене вопрос про уголовное дело, а она отвечает и улыбается, будто я о свадьбе спрашиваю. Тут же захотелось спросить следом: «Почему вы улыбаетесь, вы хоть понимаете всю серьезность ситуации, чем это вам грозит?». 

Но уже через секунду понимаю, что все она прекрасно понимает, поэтому и улыбается. Это даже не она улыбалась, а надежда внутри нее. И тогда мне стало окончательно ясно, что с каждым подобным действием властей эта надежда сияет все ярче и ярче. 

Это сияние скорой победы, торжества человечности и закона в нашей стране. Победитель всегда улыбается - это еще один непреложный закон - Герасименя, как и любой спортсмен, знает это как никто другой. Они всегда улыбаются, когда после изнуряющего противостояния поднимаются не пьедестал. 

А когда в последний раз кто-то видел улыбающегося Лукашенко, Баскова, Эйсмонт, Шведа, Гору и других? Кто-то скажет, что не до улыбок сейчас, и я полностью с этим соглашусь. Им действительно не до улыбок.  

Постараемся теперь просчитать, что будет дальше. Сколько нужно усилий, чтобы потушить тлеющий уголек? А можно ли потушить солнце, которое с каждым днем сияет все ярче? Поэтому отвечаю на множественные вопросы, которые мне задают в последнее время: какая бы метель сегодня не накрыла страну, как бы холодно нам не было, рано или поздно в любом случае покажется солнце и придет настоящая весна.
 
 
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