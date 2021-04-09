"Миссис мира" арестовали за нападение на новую королеву красоты

Источник материала: Sputnik Беларусь

На Шри-Ланке арестовали обладательницу титула "Миссис мира - 2020" Каролину Джурие: знаменитая красавица напала на "Миссис Шри-Ланка – 2021".

Финал конкурса для замужних состоялся 4 апреля. Жюри выбрало победительницу - Пушпике Де Силва. После объявления, на сцену вышла предыдущая обладательница этого звания "Миссис мира – 2020" и внезапно сорвала корону с головы победительницы.

Каролина заявила, что новая королева в разводе и не имеет права на участие. Но оказалось, что та просто сделала перерыв в отношениях с мужем.

На этом приключения скандальной Джурие не закончились: 8 апреля "Миссис мира – 2020" арестовали за попытку отнять корону и нанесение телесных травм преемнице.

Судя по всему, новая "Миссис" надолго затаила обиду, ведь Каролина не захотела мирно разрешить конфликт и наотрез отказалась просить прощения, рискуя потерять не только свободу, но и свои титулы.

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