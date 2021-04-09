ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Миссис мира" арестовали за нападение на новую королеву красоты

09.04.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

На Шри-Ланке арестовали обладательницу титула "Миссис мира - 2020" Каролину Джурие: знаменитая красавица напала на "Миссис Шри-Ланка – 2021".

Финал конкурса для замужних состоялся 4 апреля. Жюри выбрало победительницу - Пушпике Де Силва. После объявления, на сцену вышла предыдущая обладательница этого звания "Миссис мира – 2020" и внезапно сорвала корону с головы победительницы. 

Каролина заявила, что новая королева в разводе и не имеет права на участие. Но оказалось, что та просто сделала перерыв в отношениях с мужем.

На этом приключения скандальной Джурие не закончились: 8 апреля "Миссис мира – 2020"  арестовали за попытку отнять корону и нанесение телесных травм преемнице.

Судя по всему, новая "Миссис" надолго затаила обиду, ведь Каролина не захотела мирно разрешить конфликт и наотрез отказалась просить прощения, рискуя потерять не только свободу, но и свои титулы.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи социальных сетей активно обсуждают скандальную ситуацию, возникшую между признанными красавицами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина недоволен, что его сад сползает с обрыва
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by