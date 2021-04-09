ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Утром 9 апреля белорусский рубль громит всех конкурентов

09.04.2021 11:51 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Утром 9 апреля белорусский рубль громит всех конкурентов
Иллюстративное фото
Все валюты дешевеют к белорусскому рублю в начале торгов на БВФБ. Стоимость корзины валют обвалилась на 0,48% и с максимума за 22 дня опустилась до минимума за 8 дней.

С начала апреля валютная корзина дорожает на 0,29% против снижения на 0,32% по итогам марта.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:30:

Курс доллара снизился на 0,0105 BYN до 2,6516 BYN/USD.

Доллар дешевеет второй день, но с начала недели его стоимость выросла на 0,0128 BYN.

Курс евро упал на 0,0114 BYN до 3,1521 BYN/EUR. Евро вместе с долларом дешевеет второй день, но с начала недели он подорожал уже на 0,0432 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0198 BYN до 3,4337 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 73 дня.

Московская биржа


Утром в пятницу курс доллара на валютной бирже в Москве вырос до 77,20 российских рублей. Вчера утром было на 20 копеек меньше, а вечером доллар опускался до 76,67 RUB/USD, но потом опять начал расти.

Курс евро вырос до 91,87 российских рублей. Это на 37 копеек выше, чем было сутки назад.

Напомним, что в среду стоимость евро поднималась до 92,73 российских рублей, а исторического максимума курс евро на Мосбирже достигал в ноябре минувшего года — 94,11 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский рубль улетел на минимум за 73 дня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Офис Тихановской: еще две сотни «пособников режима Лукашенко» могут попасть под санкции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by