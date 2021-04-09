Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Утром 9 апреля белорусский рубль громит всех конкурентов Российский рубль улетел на минимум за 73 дня.

С начала апреля валютная корзина дорожает на 0,29% против снижения на 0,32% по итогам марта.По даннымпо состоянию на 10:30:Курс доллара снизился на 0,0105 BYN до 2,6516 BYN/USD.Доллар дешевеет второй день, но с начала недели его стоимость выросла на 0,0128 BYN.Курс евро упал на 0,0114 BYN до 3,1521 BYN/EUR. Евро вместе с долларом дешевеет второй день, но с начала недели он подорожал уже на 0,0432 BYN.Курс российского рубля обвалился на 0,0198 BYN до 3,4337 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 73 дня.Утром в пятницу курс доллара на валютной бирже в Москве вырос до 77,20 российских рублей. Вчера утром было на 20 копеек меньше, а вечером доллар опускался до 76,67 RUB/USD, но потом опять начал расти.Курс евро вырос до 91,87 российских рублей. Это на 37 копеек выше, чем было сутки назад.Напомним, что в среду стоимость евро поднималась до 92,73 российских рублей, а исторического максимума курс евро на Мосбирже достигал в ноябре минувшего года — 94,11 RUB/EUR.