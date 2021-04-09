Офис Тихановской: еще две сотни «пособников режима Лукашенко» могут попасть под санкции

В Офисе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявили, что в самое ближайшее время Евросоюз может принять новый пакет санкций в отношении «пособников режима Лукашенко».



Коллаж со страницы Франака в соцсети

Как заявил советник политика по международным вопросам Франак Вячорка на своей странице в соцсети, сегодня правящий в Беларуси режим находится в мировых лидерах по количеству санкций, налагаемых на него.

«Вскоре количество пособников режима под санкциями может значительно увеличиться. 8 апреля, страны ЕС предоставили свои предложения по четвертому пакету санкций», — отметил Вячорка.

По его информации, в ближайший понедельник (12 апреля) должно произойти обсуждение этих кандидатур. Если список будет утвержден (Вячорка подчеркнул, что каждая из стран ЕС может вычеркнуть ту или иную фамилию из списка лица или перечня предприятий — решение в ЕС принимаются консенсусом), четвертый пакет можно будет ожидать через пару недель.

Он также сообщил, что «по нашей информации», в настоящее время в новом «черном списке» находятся 197 персон (чиновники, судьи, представители силового блока) и нескольких десятков компаний.

ЕС надеялся, что «политзаключенных начнут выпускать. К сожалению, режим решил пойти на эскалацию».

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