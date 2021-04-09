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Samsung сделала приложение, превращающее iPhone в Galaxy

09.04.2021 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Samsung сделала приложением iTest, позволяющее владельцам iPhone «попробовать» на своих смартфонах аппараты серии Galaxy. Об этом рассказывает MacRumors.


По сути, iTest — это веб-программа, создающая псевдо-Android с оболочкой One UI. Очевидно, что приложение служит маркетинговым целям — по задумке, пользователям «айфонов» предлагается ощутить преимущества устройств Galaxy без необходимости их покупки. Например, можно открыть панель приложений и настроек, запустить некоторые или даже посетить фирменный магазин Samsung Galaxy Store.

Но часть функций, по понятным причинам, недоступна. В Rozetked пишут, что при попытке открыть папку «Популярные приложения» появляется сообщение со следующим содержанием: «Не волнуйтесь, все любимые приложения доступны. Потому что, скажем честно, большинство из них — продукты Google, и мы с ними хорошие друзья».

 
 
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По сути, iTest - это веб-программа, создающая псевдо-Android с оболочкой One UI.
 
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