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Почему из-за ковида бывает ощущение «тумана в голове» и как с этим справиться
Источник материала: Tut.by
От заболевшего COVID-19 часто можно услышать жалобу на ощущение затуманенного сознания. Невролог
«Туман в голове»: это как?
— Это не медицинский или научный термин; его используют в попытке описать ситуацию, когда мышление затрудненное, спутанное, нечеткое.
Люди время от времени испытывают это чувство. Возможно, вы не могли ясно мыслить, когда болели гриппом. Или тогда страдали от джетлага. Или когда приняли антигистаминный препарат или другое лекарство, которое на несколько часов сделало ваше мышление спутанным. В обычных ситуациях люди просто ждут, пока слабость пройдет и мы вернемся к обычной жизни: будь то восстановление после болезни, приспособление к новому часовому поясу или ожидание того, что исчезнут побочные эффекты лекарства.
Но что, если ваше сознание не становится ясным? Недавно мне написал мужчина с жалобой на то, что до сих пор борется с «когнитивными проблемами» после выздоровления от COVID-19 (болел он весной 2020 года). Врач осмотрел пациента, провел серию тестов: все в норме, но когнитивные проблемы остались.
Как COVID-19 влияет на мозг
Разными способами. Некоторые могут быть разрушительными, например,
Помимо прямого воздействия на мозг, COVID-19 может также оказывать долгосрочное влияние на другие системы органов. У тех, кто страдает от постковидного синдрома, могут сохраняться и другие затяжные симптомы, включая усталость, ломоту в теле, головную боль и проблемы со сном. Некоторые из этих проблем могут быть вызваны повреждением легких, сердца, почек или других органов. Повреждение этих органов — или даже любые сохраняющиеся симптомы сами по себе — могут ухудшить мышление и память, вызвать ощущение «тумана в голове». Например, как вы можете ясно мыслить, если чувствуете усталость и боль в теле? Как можно сконцентрироваться, если вы спали лишь полночи и проснулись с головной болью?
Что делать в такой ситуации?
Первое и самое важное — это обратиться к врачу и рассказать ему обо всех сохраняющихся симптомах. Будьте подробными: можно упомянуть и ощущение затуманенного сознания, и другие неврологические симптомы (слабость, онемение, потеря обоняния или вкуса), а также иные проблемы: одышка, учащенное сердцебиение, отклонения от нормы мочи или стула.
Что может помочь справиться с затуманенностью сознания? Я рекомендую заниматься всеми видами деятельности, которые, как мы знаем, улучшают мышление и память.
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От заболевшего COVID-19 часто можно услышать жалобу на ощущение «затуманенного сознания».
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