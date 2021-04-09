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Налоговики создадут «супербазу» доходов населения. Какую информацию включат в нее
Источник материала: Tut.by
Министерство по налогам и сборам будет вести базу данных учета доходов физических лиц. Это предусмотрено
Документом утверждается Положение о представлении сведений о доходах физлиц. В нем прописан перечень, порядок и сроки представления сведений о доходах физлиц, а также информации о выданных (или перечисленных) денег. Но есть исключение — госсекреты и банковская тайна. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
От кого информация будет попадать в базу
В базу, как планируется, попадет информация о перечисленных (выданных) деньгах от:
Что будет с этой информацией о деньгах
Эта информация будет предоставляться в Министерство по налогам и сборам для формирования автоматизированной информационной системы учета доходов физлиц — базы данных АИС учета доходов физлиц.
Что конкретно будут включать в базу
Налоговики
Нынешнее решение правительства по запуску такой новой базы доходов населения предполагает, что в нее будут включать не только информацию о зарплате, но также по пенсиям, пособиям, стипендиям, больничным, переводам из-за границы и многим другим выплатам.
Посмотреть подробный список того, что будут включать в базу
Минтруда будет предоставлять следующую информацию: пенсии; ежемесячное денежное содержание; пособия на детей; пособия по уходу за инвалидом I группы либо пенсионером старше 80 лет; пособия по безработице; стипендии на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации; матпомощь безработным и членам их семей; ежемесячное и единовременное социальное пособие.
Минфин будет сообщать данные по стразовым выплатам по добровольному страхованию и обязательному страхованию гражданской ответственности автомобилистов-физлиц.
Так зачем налоговикам еще одна база, если у них и так хватает информации о доходах населения?
Налоговики ранее
Он приводил ранее пример, что «некие отчеты сейчас подаются в Белстат или ФСЗН, и эта информация оттуда будет поступать к нам (налоговикам. — Прим. ред.)».
— Или наоборот: через какое-то время будет принято решение, что эти отчеты подаются только в налоговую службу, а мы уже их передаем коллегам. Хотел бы обратить внимание на то, что у нас принципиальный подход к сохранению налоговой тайны. Это очень серьезное требование, и принимаются все меры для соблюдения этой нормы, — отмечал ранее Сергей Наливайко.
Налоговики
В 2019 году налоговики
На общественно-консультативном совете при Минтруда также отметили, что в случае принятия изменений, которые предлагают налоговики, у работников бухгалтерии появится дополнительная нагрузка по заполнению детализированных сведений о доходах граждан и предоставлению их в базу данных о доходах граждан.
В итоге на совете пришли к мнению, что затраты на создание такой базы доходов несоразмерны с тем, сколько человек нуждается в получении безналичных жилищных субсидий.
В начале 2020 года налоговики
Предполагалось, что база
Бизнес, который власти просили проанализировать, не повлечет ли создание такой базы дополнительные финансовые издержки, пояснял:
«В настоящее время сведения об основной массе доходов работающих граждан представляются нанимателями и аккумулируются в ФСЗН. Из различных источников информация о доходах населения поступает и в Министерство по налогам и сборам, — отмечали в Совете по развитию предпринимательства. — Таким образом, государственные органы обладают достаточными сведениями об уровне доходов граждан страны, на основе которых можно судить о праве на получение безналичной жилищной субсидии».
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Нынешнее решение правительства по запуску такой новой базы доходов населения предполагает, что в нее будут включать не только информацию о зарплате, но также по...
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