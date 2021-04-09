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Налоговики создадут «супербазу» доходов населения. Какую информацию включат в нее

09.04.2021 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство по налогам и сборам будет вести базу данных учета доходов физических лиц. Это предусмотрено постановлением Совмина № 201. Нынешнее решение правительства по запуску такой новой базы доходов населения предполагает, что в нее будут включать не только информацию о зарплате, но также по пенсиям, пособиям, стипендиям, больничным, переводам из-за границы и многим другим выплатам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Документом утверждается Положение о представлении сведений о доходах физлиц. В нем прописан перечень, порядок и сроки представления сведений о доходах физлиц, а также информации о выданных (или перечисленных) денег. Но есть исключение — госсекреты и банковская тайна. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

От кого информация будет попадать в базу

В базу, как планируется, попадет информация о перечисленных (выданных) деньгах от:

  • госорганов;
  • других организаций, которые значатся в пункте 2 статьи 14 Налогового кодекса (это юрлица; иностранные и международные организации, в том числе не являющиеся юридическими лицами; простые товарищества (участники договора о совместной деятельности, кроме участников договора консорциального кредитования). То есть под этот пункт подпадают практически все предприятия и организации;
  • представительств иностранных организаций;
  • белорусских ИП;
  • нотариусов (которые трудятся в в нотариальных бюро);
  • адвокатов (которые работают индивидуально).

Что будет с этой информацией о деньгах

Эта информация будет предоставляться в Министерство по налогам и сборам для формирования автоматизированной информационной системы учета доходов физлиц — базы данных АИС учета доходов физлиц.

Что конкретно будут включать в базу

Налоговики предлагали ранее ввести расширенную базу по доходам граждан на основе системы государственного социального страхования. То есть чтобы наниматели передавали информацию обо всех доходах работников в ФСЗН. Налоговая хотела включать в базу данные обо всех видах начисленных доходов (зарплата, дивиденды, проценты по банковским депозитам и др.).

Нынешнее решение правительства по запуску такой новой базы доходов населения предполагает, что в нее будут включать не только информацию о зарплате, но также по пенсиям, пособиям, стипендиям, больничным, переводам из-за границы и многим другим выплатам.

 

Посмотреть подробный список того, что будут включать в базу

 

Минтруда будет предоставлять следующую информацию: пенсии; ежемесячное денежное содержание; пособия на детей; пособия по уходу за инвалидом I группы либо пенсионером старше 80 лет; пособия по безработице; стипендии на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации; матпомощь безработным и членам их семей; ежемесячное и единовременное социальное пособие.

Минфин будет сообщать данные по стразовым выплатам по добровольному страхованию и обязательному страхованию гражданской ответственности автомобилистов-физлиц. 

 

Так зачем налоговикам еще одна база, если у них и так хватает информации о доходах населения?

Налоговики ранее подтверждали, что обладают значительным количеством информационных баз о доходах населения. При этом, как отмечал ранее министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, существует одна проблема: эти данные разрозненны.

Он приводил ранее пример, что «некие отчеты сейчас подаются в Белстат или ФСЗН, и эта информация оттуда будет поступать к нам (налоговикам. — Прим. ред.)».

— Или наоборот: через какое-то время будет принято решение, что эти отчеты подаются только в налоговую службу, а мы уже их передаем коллегам. Хотел бы обратить внимание на то, что у нас принципиальный подход к сохранению налоговой тайны. Это очень серьезное требование, и принимаются все меры для соблюдения этой нормы, — отмечал ранее Сергей Наливайко.

Налоговики пытаются протолкнуть идею с созданием базы как минимум с 2018 года. Предполагалось, что ее запустят с 1 января 2019 года, но позже запуск перенесли на начало 2021 года, но и этот запуск не состоялся.

В 2019 году налоговики пытались «протолкнуть» идею создания базы с расширенной информацией по доходам населения на общественно-консультативных советах при МНС и Минтруда.

На общественно-консультативном совете при Минтруда также отметили, что в случае принятия изменений, которые предлагают налоговики, у работников бухгалтерии появится дополнительная нагрузка по заполнению детализированных сведений о доходах граждан и предоставлению их в базу данных о доходах граждан.

В итоге на совете пришли к мнению, что затраты на создание такой базы доходов несоразмерны с тем, сколько человек нуждается в получении безналичных жилищных субсидий.

В начале 2020 года налоговики обсуждали этот вопрос с Советом по развитию предпринимательства — не повлияет ли создание базы на финансовые издержки бизнеса.

Предполагалось, что база будет использоваться для предоставления населению безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу, а также для «комплексного анализа эффективности предоставляемых гражданам налоговых льгот, а также при выполнении налоговыми органами своих функций по контролю за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет».

Бизнес, который власти просили проанализировать, не повлечет ли создание такой базы дополнительные финансовые издержки, пояснял:

«В настоящее время сведения об основной массе доходов работающих граждан представляются нанимателями и аккумулируются в ФСЗН. Из различных источников информация о доходах населения поступает и в Министерство по налогам и сборам, — отмечали в Совете по развитию предпринимательства. — Таким образом, государственные органы обладают достаточными сведениями об уровне доходов граждан страны, на основе которых можно судить о праве на получение безналичной жилищной субсидии».

 
 
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