Самодельные переходники выводят из строя около 70 станций Malanka в месяц

Источник материала: Onliner

Оператор сети зарядных станций Malanka поделился неутешительной статистикой: пользователи, которые заряжаются на станциях ЭЗС при помощи самодельных переходников, выводят из строя около 70 станций в месяц. Подробности Onliner сообщили в пресс-службе компании.

Столбики Malanka имеют несколько стадий защиты. Во-первых, это датчики, регулирующие скачки напряжения. Кроме того, станции защищены от ударов молнии, от попадания воды. Если оборудование станции распознает неисправность, срабатывает защита и станция становится нерабочей. Такие меры необходимы для того, чтобы сохранять не только работоспособность станции, но и защищать электромобили пользователей. Но некоторые водители, несмотря на предупреждение и разъяснения специалистов Malanka, все еще пренебрегают мерами безопасности. Они пользуются самодельными переходниками, которые и приводят к выводу станций из строя.





«Только по проблемам с самодельными переходниками наши специалисты выезжают ремонтировать станции до 70 раз в месяц. Как правило, мы получаем уведомление об ошибке в статусе коннектора. В большинстве случаев нам удается вернуть станцию в рабочее состояние в течение дня, но бывают и более сложные случаи, когда ремонт требует не только гораздо больше времени на устранение неисправности, но и замены дорогостоящих узлов», — рассказывает специалист Malanka.

Для того чтобы разъяснить пользователям нюансы пользования станциями, в Malanka создан чат-бот.

«К сожалению, не все водители понимают, что, пользуясь самодельными переходниками, они наносят урон не только станциям, не только создают неудобства другим водителям, но и подвергают опасности себя. Неисправное оборудование может привести к короткому замыканию, и, однажды доверившись устройству, скрепленному изолентой, можно просто сжечь свой электромобиль. Мы не можем штрафовать таких водителей, не можем запретить им заряжаться на станциях, мы лишь настоятельно рекомендуем быть внимательными и ответственными. Для того чтобы электромобилисты не забывали о том, что использование самодельных переходников недопустимо, мы планируем на всех зарядных станциях разместить предупреждающие таблички», — уточняет представитель Malanka.

В Malanka отмечают, что чаще всего проблемы с переходниками возникают у китайских электрокаров, которые стали особенно популярными среди белорусских электромобилистов после отмены НДС и таможенной пошлины. Это связано с тем, что китайские электромобили с учетом субсидий обходятся при покупке в Поднебесной от 6 тысяч долларов США за новый экземпляр. Среди зарегистрированных электрокаров отмечены модели компаний BYD, Higer, BAIC, GAC. Вместе с тем при использовании переходников возникают проблемы, так как разъемы китайских электрокаров спроектированы под зарядный стандарт GB/T, который, как правило, конфликтует с европейским CCS 2 из-за особенностей настройки ПО.

Наиболее целесообразным решением является переоборудование разъема на европейский тип. Цена вопроса — от 400 долларов. Malanka рекомендует переоборудовать разъем своего электрокара на европейский стандарт. После этого приехать на одну из станций Mаlanka и проверить работоспособность. В случае возникновения любых вопросов специалисты службы поддержки проведут зарядную сессию совместно с пользователем, от момента запуска до момента полной зарядки батареи. Поэтому очень важно при покупке электромобиля, особенно китайского, убедиться, что зарядные станции Malanka, оборудованные по европейским стандартам, позволяют заряжать авто. Ведь это позволит уверенно заряжаться не только у нас в стране, а также при путешествиях в Европе.