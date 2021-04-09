На фото показали болванки новых iPad

Источник материала: Onliner

Техноблогер Сонни Диксон опубликовал в Twitter фотографии болванок будущих моделей iPad. На снимке — новые поколения iPad Pro в двух диагоналях, а также iPad mini.

Скорее всего, Pro-модели сохранят нынешние диагонали: 11 и 12,9 дюйма. Насчет iPad mini шестого поколения информация разнится: по разным источникам, диагональ может составить 8,5—9 дюймов вместо нынешних 7,9 дюйма. Судя по макету, рамки дисплея станут немного тоньше, однако сохранится дизайн с кнопкой Home внизу. Планшет сохранит систему распознавания отпечатка Touch ID и порт Lightning, в то время как Pro-версии оснастят разъемом USB-C.

Refreshed iPad Pros and iPad Mini dummies. Triple Camera array on the pros. Central camera up top on iPad mini; slightly thicker. Hard to tell and different in screen size. pic.twitter.com/5Luizv1T2r — Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 8, 2021

Как сообщалось ранее, iPad Pro перейдут на дисплеи Mini-LED. Сроки премьеры планшетов пока что не названы.