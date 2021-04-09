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На фото показали болванки новых iPad
Источник материала: Onliner
Техноблогер Сонни Диксон опубликовал в Twitter фотографии болванок будущих моделей iPad. На снимке — новые поколения iPad Pro в двух диагоналях, а также iPad mini.
Скорее всего, Pro-модели сохранят нынешние диагонали: 11 и 12,9 дюйма. Насчет iPad mini шестого поколения информация разнится: по разным источникам, диагональ может составить 8,5—9 дюймов вместо нынешних 7,9 дюйма. Судя по макету, рамки дисплея станут немного тоньше, однако сохранится дизайн с кнопкой Home внизу. Планшет сохранит систему распознавания отпечатка Touch ID и порт Lightning, в то время как Pro-версии оснастят разъемом USB-C.
Как сообщалось ранее, iPad Pro перейдут на дисплеи Mini-LED. Сроки премьеры планшетов пока что не названы.
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A12 Bionic, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
10.9" IPS (2360x1640), iPadOS, Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, цвет голубой
11" IPS (2388x1668), iPadOS, Apple A12Z Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
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Техноблогер Сонни Диксон опубликовал в Twitter фотографии болванок будущих моделей iPad. На снимке — новые поколения iPad Pro в двух диагоналях, а также iPad mini.Читать далее…
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