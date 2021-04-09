ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На фото показали болванки новых iPad

09.04.2021 11:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Техноблогер Сонни Диксон опубликовал в Twitter фотографии болванок будущих моделей iPad. На снимке — новые поколения iPad Pro в двух диагоналях, а также iPad mini.

Скорее всего, Pro-модели сохранят нынешние диагонали: 11 и 12,9 дюйма. Насчет iPad mini шестого поколения информация разнится: по разным источникам, диагональ может составить 8,5—9 дюймов вместо нынешних 7,9 дюйма. Судя по макету, рамки дисплея станут немного тоньше, однако сохранится дизайн с кнопкой Home внизу. Планшет сохранит систему распознавания отпечатка Touch ID и порт Lightning, в то время как Pro-версии оснастят разъемом USB-C.

Как сообщалось ранее, iPad Pro перейдут на дисплеи Mini-LED. Сроки премьеры планшетов пока что не названы.

Планшет Apple iPad 10.2" 2020 32GB MYL92 (серый космос)
8 отзывов
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A12 Bionic, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
1096 р.
46 предложений
Планшет Apple iPad Air 2020 64GB (небесно-голубой)
3 отзыва
10.9" IPS (2360x1640), iPadOS, Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, цвет голубой
1850 р.
36 предложений
Планшет Apple iPad Pro 11" 2020 128GB MY232 (серый космос)
5 отзывов
11" IPS (2388x1668), iPadOS, Apple A12Z Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
2490 р.
30 предложений
Сравнить эти товары →
Планшеты Apple в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Техноблогер Сонни Диксон опубликовал в Twitter фотографии болванок будущих моделей iPad. На снимке — новые поколения iPad Pro в двух диагоналях, а также iPad mini.Читать далее…
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему из-за ковида бывает ощущение «тумана в голове» и как с этим справиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by