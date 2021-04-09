Жизнь удалась - дожить не удалось: британского миллионера убили в собственном особняке

Как пишет The Guardian, на бизнесмена и его спутницу напал с ножом местный житель вечером 7 апреля. Саттон от полученных ранений скончался на месте. Женщину в критическом состоянии доставили на вертолете в больницу Бристоля. По сведениям газеты, это 65-летняя Энн Шрайбер, физиотерапевт Саттона.





Подозреваемый в преступлении — 34-летний местный житель — уехал из поместья Саттона на машине, полиция отслеживала его перемещения и задержала в Лондоне. Подозреваемого госпитализировали с ранениями, не представляющими угрозу для жизни.





По предварительным данным, Саттон и Шрайбер были знакомы с нападавшим.





Ричард Саттон занимал 435-е место в списке богатейших людей Великобритании, его состояние оценивается в 301 миллион фунтов стерлингов. Саттону принадлежали несколько отелей, в том числе пятизвездочные Sheraton Grand и Ateneum на улице Парк-лейн в Лондоне.