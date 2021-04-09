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Жизнь удалась - дожить не удалось: британского миллионера убили в собственном особняке

09.04.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Британский миллионер, 83-летний сэр Ричард Лексингтон Саттон убит в своем загородном особняке недалеко от города Гилленгем в графстве Дорсет.

Как пишет The Guardian, на бизнесмена и его спутницу напал с ножом местный житель вечером 7 апреля. Саттон от полученных ранений скончался на месте. Женщину в критическом состоянии доставили на вертолете в больницу Бристоля. По сведениям газеты, это 65-летняя Энн Шрайбер, физиотерапевт Саттона.

Подозреваемый в преступлении — 34-летний местный житель — уехал из поместья Саттона на машине, полиция отслеживала его перемещения и задержала в Лондоне. Подозреваемого госпитализировали с ранениями, не представляющими угрозу для жизни.

По предварительным данным, Саттон и Шрайбер были знакомы с нападавшим.

Ричард Саттон занимал 435-е место в списке богатейших людей Великобритании, его состояние оценивается в 301 миллион фунтов стерлингов. Саттону принадлежали несколько отелей, в том числе пятизвездочные Sheraton Grand и Ateneum на улице Парк-лейн в Лондоне.
 
 
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Британский миллионер, 83-летний сэр Ричард Лексингтон Саттон убит в своем загородном особняке недалеко от города Гилленгем в графстве Дорсет.
 
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