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Шоумен Антон Мартыненко: Беларуская мова - апошнi бастыён, якi застаўся

09.04.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-телеведущий СТВ Антон Мартыненко теперь говорит теперь исключительно на белорусском языке

Шоумен Антон Мартыненко: Беларуская мова - апошнi бастыён, якi застаўся
Популярный теле- и радиоведущий Антон Мартыненко ушел с телеканала СТВ, где проработал около одиннадцати лет, 1 июля прошлого года, пишет КП в Беларуси

Этому предшествовало несколько постов в социальных сетях, в которых Антон высказал «слова поддержки тем, кто, не смотря на страх, делает то, что подсказывает сердце. Сердце, в отличие от разума, всегда право». 

Касались они событий электоральной кампании-2020.

Надо сказать, что с телевидения шоумена не уволили: ему сообщили, что « в кадре» его больше не будет и предложили перейти в редакторский отдел. Антон отказался.

- Сапраўды, так і было, але зараз мне здаецца, што гэта было ў нейкiм iншым жыццi. За гэты час змянiлася многае. Па-першае, я пачаў размаўляць выключна на беларуская мове, па-другое, я, як і ўсе iншыя, вучуся жыць у новых абставiнах.

По словам Антона, сейчас он не только стал использовать белорусский язык в повседневной жизни: все его социальные сети теперь тоже на белорусском. 

Изначально все началось с Twitter: белорусский там шоумен использовал уже нескольких лет. Ну а потребность стараться по максимуму использовать белорусский язык ощутил недавно.

- Я зразумеў: беларуская мова - апошнi бастыён, якi застаўся. Яшчэ застаўся. Я не першы і не апошнi, хто размаўляе на мове.

Поначалу, говорит Антон, это было не просто - перестроиться с русского на белорусский.

- Я разумеў, что ў мяне не самая лепшая беларуская мова. На жаль, не магу сказаць, што раней шмат чытаў па-беларуску, хоць па другой адукацыi я настаунiк рускай і беларускай моваў.

Антон говорит, что самое сложное - это начать: первые 10-15 минут, а потом белорусские слова сами собой всплывают в памяти.

- Как с работой после ухода с телевидения, да и пандемия тоже, наверное, отразилась?

- Я лiчу, што ва ўсiм трэба знаходзiць пазiтыў, працы, безумоўна, менш, але і гэта не смяротна.

Как рассказал Антон, не так давно он уплачивал налоги и сравнил с суммой за аналогичный период прошлого года. Оказалось, что доход упал в семь раз. Однако сейчас event-сектор если не восстанавливается, то ищет и находит новые формы.

- Мы, беларусы, як вада, заўседы знойдзем выйсце. Зараз шмат кампанiй, якiя праводзяць карпаратыўныя мерапрыемствы online, так што работа больш-менш ёсць.

В пандемии и ситуации, которая сложилась после ухода с телевидения, шоумен тоже старается находить хорошее - у него теперь появилось достаточно времени, которое можно посвятить семье, быть с любимой дочкой Любой.

- Я першы раз у жыццi маю магчымасць праводзiць з дачкой столькi ж часу, як і мая жонка - i гэта супер, - резюмирует Антон.
 
 
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Экс-телеведущий СТВ Антон Мартыненко теперь говорит теперь исключительно на белорусском языке
 
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