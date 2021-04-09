Алесь Беляцкий: То, что происходит сейчас в местах заключения – это преступления

За последние дни появилось много свидетельств о целенаправленных издевательствах над задержанными в минском изоляторе на Окрестина и в жодинской тюрьме.





Камеры на Окрестина заливают водой с опасной концентрацией хлорки, которая имеет удушающий эффект, влечет за собой сильное раздражение кожи и слизистых. В Жодино задержанных избивают палками.





Камеры в изоляторах переполнены, людям приходится спать на полу. Задержанным не выдают матрасов и постельного белья, не отдают передач.





belsat.eu поговорил с руководителем правозащитного центра «Весна» Алесем Беляцким. О ситуации в белорусских тюрьмах и изоляторахпоговорил с руководителем правозащитного центра «Весна»





– Можно ли говорить о новой волне насилия и издевательств в тюрьмах и изоляторах?





– На мой взгляд, всплеск есть. Это связано с задержаниями 25 и 27 марта (на День Воли были задержаны более 200 человек, через два дня – еще около 250. – Прим. belsat.eu). Очевидно, что был приказ сверху: наказать их таким нечеловеческим обращением, создать им невыносимые условия содержания в местах заключения. Это следует из свидетельств тех людей, которые начали выходить после задержаний.





То есть это не инициатива исполнителей. Это именно приказ их командиров, чтобы максимально жестоко наказать людей, которые собирались или, по мнению властей, принимали участие в тех мероприятиях, которые практически и не состоялись.





– Чем была вызвана такая неадекватная реакция со стороны властей? Акции протеста 25 и 27 марта действительно фактически не состоялись.





– Ну, все действия властей, начиная с лета 2020 года, – это сплошная неадекватная реакция с точки зрения нормального человека.





Эти люди продолжают держаться за власть, несмотря на нелегитимность прошлогодних выборов, продолжают давить на общество незаконными методами, просто совершая преступления.





Ведь то, что происходит сейчас в местах заключения, – это именно преступления. И я убежден, что вскоре наступит время, когда эти люди ответят по закону.





– А понимают ли исполнители, что они совершают преступления? Или они полностью существуют в пропагандистском дискурсе и даже не задумываются об этом?





– Трудно сказать. Я не могу залезть в их голову. Но я думаю, что те, кто отдает приказы, прекрасно осознают, что они совершают преступления. А те, кто исполняет… Оценить интеллектуальный уровень этих людей сложно.





– Нынешняя ситуация чем-то отличается от того, что мы видели летом или осенью?





– Летом 2020 года мы видели массовые преступления против человечности. И шлейф этих преступлений тянется до сегодня. То, что происходило 9-12 августа, трудно с чем-то сравнить.





В нашей истории это можно сравнить разве что с фашистскими зачистками во время войны, когда массово пытали, калечили, убивали людей. Сейчас же идет целенаправленная месть активистам и людям, которых просто задерживали во время этих предполагаемых акций.





По моему мнению, эта линия на садистское отношение к задержанным будет продолжаться. Кто-то задерживает незаконно, кто-то оформляет сфальсифицированные протоколы, кто-то незаконно судит, а кто-то потом начинает пытать людей, которые к ним попали. В результате наши органы внутренних дел превращаются в профашистскую систему.









– Почему власти последовательно делают ставку именно на неограниченное насилие?





– В понимании Лукашенко и его окружения, силовиков - это единственный язык, на котором они могут разговаривать с людьми. Они полагают, что насилие – это единственное, что может гарантировать им дальнейшее пребывание у власти.





– Что делать в этой ситуации обществу? Что делать людям, которые сталкиваются с такими издевательствами и насилием в тюрьмах?





– Не молчать. Протестовать всеми возможными способами, делать это массово.