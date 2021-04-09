Фотофакт. Лукашенко и черно-золотая ручка

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Белорусский правитель в пятницу провел совещание по вопросам деятельности в стране политических партий.

Как сообщает БЕЛТА , отдельно Александр Лукашенко затронул тему финансирования:

– Как и во всех развитых демократиях, в Беларуси политическая деятельность категорически не должна финансироваться из-за рубежа. И как некоторые сегодняшние лидеры партий думают, что их государство из бюджета будет финансировать, на это тоже рассчитывать не надо. У нас есть куда направлять государственные ресурсы. Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется.

А что касается зарубежного финансирования, в действующем законодательстве это есть. Но хочу еще раз напомнить. Каждому, кто рассчитывает на то, что «заграница нам поможет», даст денег на «социальный лифт», на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг – сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси. И надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии.

Примечательно, что спич Лукашенко о государственных ресурсах и финансировании звучал в то время, как на его рабочем месте лежала черно-золотая ручка.





Ручка в 2021-м

Отметим, данная модель максимально похожа на ту, которую в 2019-м Лукашенко преподнес в презент руководителю КНР. Тогда прозвучало: «И мой личный вам подарок. Это золотая ручка, в единственном экземпляре с белорусским орнаментом».





Ручка в 2018-м

Годом ранее, в 2018-м, авторы Telegram-канала «Пул №3», максимально приближенного к президенту России, по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета задались вопросом, сопроводив его видеофактом того , как Александр Лукашенко подписывает документы: «У кого самая дорогая ручка в ЕАЭС?».