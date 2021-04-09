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Бузова из-за нервного срыва попала под капельницу
09.04.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская ведущая Ольга Бузова неожиданно оказалась под капельницей: звезду подкосили постоянные стрессы и напряженный график.
© Sputnik / Алексей Филиппов
После
В сети обсуждают новую публикацию Бузовой: в своем Instagram звезда показала себя под капельницей и встревожила всех подписчиков.
Поклонники и коллеги сорвали "директ" ведущей, после чего Бузова поспешила рассказать о сложившейся ситуации.
Экс-девушка Давы заявила, что пережила стресс и почувствовала, что теряет голос перед важным спектаклем. Вот почему она поспешила обратиться за помощью к опытным специалистам.
Напомним, что до этого звезда посетила премьеру премии "ЖАРА", где публично унизила экс-коллегу:
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