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Бузова из-за нервного срыва попала под капельницу

09.04.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Ольга Бузова неожиданно оказалась под капельницей: звезду подкосили постоянные стрессы и напряженный график.

© Sputnik / Алексей Филиппов
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После расставания с бойфрендом Бузова полностью ушла в работу. Съемки клипов и телешоу Ольга совмещает с выходами в свет и репетициями. Такой энергозатратный график не мог не отразиться на здоровье "поющей ведущей".

В сети обсуждают новую публикацию Бузовой: в своем Instagram звезда показала себя под капельницей и встревожила всех подписчиков.

Поклонники и коллеги сорвали "директ" ведущей, после чего Бузова поспешила рассказать о сложившейся ситуации.

Экс-девушка Давы заявила, что пережила стресс и почувствовала, что теряет голос перед важным спектаклем. Вот почему она поспешила обратиться за помощью к опытным специалистам.

Напомним, что до этого звезда посетила премьеру премии "ЖАРА", где публично унизила экс-коллегу: Бузова назвала Собчак крысой.

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"Поющая ведущая" пережила стресс и подорвала здоровье: звезде "Дома-2" пришлось экстренно обратиться к врачам.
 
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