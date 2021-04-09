Лукашенко: партии должны подчиняться государству

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Фото: president.gov.by

«Причем на всех ступенях: партия должна быть подотчетна своим членам, обществу и государству, рядовые члены - партии, интересам людей и страны».

«Я хотел бы видеть в политических партиях, если это возможно при многопартийности, кузницу кадров. Чтобы оттуда появлялись люди новые, способные взять на себя бремя ответственности за страну, с государственным мышлением люди. И самое главное, какой бы ни была разница в точках зрения по поводу пути развития страны, суверенитет Беларуси, защита интересов народа для всех ответственных политических сил должны быть безусловным приоритетом», - подчеркнул Александр Лукашенко.

«Как и во всех развитых демократиях, в Беларуси политическая деятельность категорически не должна финансироваться из-за рубежа. И как некоторые сегодняшние лидеры партий думают, что их государство из бюджета будет финансировать, на это тоже рассчитывать не надо. У нас есть куда направлять государственные ресурсы. Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется. А что касается зарубежного финансирования, в действующем законодательстве это есть. Но хочу еще раз напомнить, - сказал он. - Каждому, кто рассчитывает на то, что «заграница нам поможет», даст денег на «социальный лифт», на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг - сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси. И надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии».

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По его словам, ключевым аспектом партийного строительства должна стать ответственность:Он подчеркнул недопустимость того, чтобы «спекуляции на партийной основе» способствовали искусственному разделению белорусского общества и уж тем более - утрате государственности.«Партийное строительство не должно, как это получилось у некоторых наших соседей, привести к появлению карманных партий нескольких олигархов, которые проталкивают свои интересы. Такого в Беларуси быть не должно, и я очень надеюсь, что не будет», - цитирует Лукашенко сайтОтдельно Лукашенко затронул тему партийного финансирования.Лукашенко распорядился поправить партийное законодательство в соответствие с высказанным им требованиями.Предполагается, что новый закон будет принят до конца года, после чего пройдет перерегистрация политических партий.