Хозяин снял кота, который «залипает» на «Тома и Джерри» в ванной

Источник материала: Tut.by

«Мистер Бобби принимает ванну, глядя свой любимый мультфильм «Том и Джерри». Так автор ролика, который вы сейчас увидите, подписал видео на YouTube. А ведь больше добавить нечего, кроме того, что кот, которого снял на видео его хозяин, наверняка проживает свою лучшую жизнь из девяти возможных. Ну и разве что то, что все бы хотели (хотя бы изредка) быть мистером Бобби.