ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гандбольный клуб «Мешков Брест» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

09.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гандбольный клуб «Мешков Брест» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Гандбольный клуб «Мешков Брест» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

После поражения в первом матче 1/8 финала с запорожским «Мотором» с разницей в 2 мяча, в ответном поединке команде Рауля Алонсо была нужна победа. И белорусский клуб прекрасно справился с этой задачей, разгромив соперника дома со счетом 30:23. Самым результативным игроком встречи в составе брестчан стал Никита Вайлупов, забросивший семь мячей. Столько же раз отличился белорусcкий легионер «Мотора» Борис Пуховский. Отметим, что уверенную игру провёл вратарь БГК Иван Пешич, совершивший несколько ярких сейвов. 

В следующем раунде «Мешков Брест» сыграет со звездной «Барселоной». Первая игра пройдет 12 мая, ответный поединок состоится через неделю. Также в четвертьфинал вышли немецкие «Киль» и «Фленсбург», французские «Нант» и «ПСЖ», а также датский «Ольборг».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандбольный клуб «Мешков Брест» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. После поражения в первом матче 1/8 финала с запорожским «Мотором» с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ляўрэатамі прэміі «Гонар журналістыкі» сталі зьняволеныя журналісткі — Кацярына Андрэева, Дар’я Чульцова і Кацярына Барысевіч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by