Источник материала: ОНТ

Гандбольный клуб «Мешков Брест» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

После поражения в первом матче 1/8 финала с запорожским «Мотором» с разницей в 2 мяча, в ответном поединке команде Рауля Алонсо была нужна победа. И белорусский клуб прекрасно справился с этой задачей, разгромив соперника дома со счетом 30:23. Самым результативным игроком встречи в составе брестчан стал Никита Вайлупов, забросивший семь мячей. Столько же раз отличился белорусcкий легионер «Мотора» Борис Пуховский. Отметим, что уверенную игру провёл вратарь БГК Иван Пешич, совершивший несколько ярких сейвов.

В следующем раунде «Мешков Брест» сыграет со звездной «Барселоной». Первая игра пройдет 12 мая, ответный поединок состоится через неделю. Также в четвертьфинал вышли немецкие «Киль» и «Фленсбург», французские «Нант» и «ПСЖ», а также датский «Ольборг».

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