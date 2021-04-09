Погромы в Ирландии: полицейские разгоняли протестующих водомётами

Источник материала: ОНТ

Очередная ночь погромов в Северной Ирландии: участники беспорядков забросали полицейских в Белфасте бутылками с зажигательной смесью. В ответ силовики применили водометы.



Пострадавших – полсотни. Причём достаётся и журналистам – в них летят камни и петарды. Волнения не утихают в районах, где проживают сторонники тесных связей с Лондоном. Они недовольны условиями выхода Британии из ЕС, что осложняет торговлю ирландцам.

Напряжение усилила пандемия и двойные стандарты в соблюдении карантина. В частности, ирландская прокуратура решила не возбуждать дела против членов республиканской партии, которые посетили похороны одного из боевиков ИРА, нарушив ограничения. Чем обернется новая вспышка насилия, сложно предсказать.

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