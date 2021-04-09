|
Погромы в Ирландии: полицейские разгоняли протестующих водомётами
Источник материала: ОНТ
Очередная ночь погромов в Северной Ирландии: участники беспорядков забросали полицейских в Белфасте бутылками с зажигательной смесью. В ответ силовики применили водометы.
Напряжение усилила пандемия и двойные стандарты в соблюдении карантина. В частности, ирландская прокуратура решила не возбуждать дела против членов республиканской партии, которые посетили похороны одного из боевиков ИРА, нарушив ограничения. Чем обернется новая вспышка насилия, сложно предсказать.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередная ночь погромов в Северной Ирландии: участники беспорядков забросали полицейских в Белфасте бутылками с зажигательной смесью. В ответ силовики применили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)