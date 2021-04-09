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В Шри-Ланке арестовали «Миссис мира-2020» из-за инцидента с короной

09.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Шри-Ланке арестовали «Миссис мира-2020» из-за инцидента с короной

В Шри-Ланке полиция арестовала Кэролайн Джури – обладательницу титула «Миссис мира-2020». Причиной стала попытка женщины лишить короны «Миссис Шри-Ланка-2021». Об этом информирует «Русская служба BBC News».

Пушипка Де Силва одержала победу в конкурсе «Миссис Шри-Ланка-2021». Член жюри Кэролайн Джури, которая в прошлом году завоевала титулы «Миссис Мира» и «Миссис Шри-Ланка», общее мнение по итогам конкурса не разделила. Женщина сорвала с головы победительницы корону и отдала трофей другой девушке.

Джури попыталась аргументировать свое поведение тем, что Де Силва разведена с мужем, а это противоречит правилам конкурса.

Де Силва покинула сцену в слезах. Женщина позднее рассказала о полученных травмах головы и написала заявление в полицию. Джури была арестована.

Днем позже организаторы конкурса признали победу Де Силвы. Уточняется, что женщина официально с мужем не разводилась, хотя пара и рассталась. Свою победу Пушипка посвятила матерям-одиночкам.

Фото: Mrs Sri Lanka World

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В Шри-Ланке полиция арестовала Кэролайн Джури – обладательницу титула «Миссис мира-2020». Причиной стала попытка женщины лишить короны «Миссис Шри-Ланка-2021». Об...
 
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