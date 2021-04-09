Дипломатический скандал в Турции: председателю Еврокомиссии не выделили место рядом с президентом Эрдоганом

Источник материала: ОНТ

Мировая пресса обсуждает дипломатический скандал, который произошёл в Анкаре. Во время визита лидеров Евросоюза в Турцию для председателя Еврокомиссии не нашлось кресла рядом с президентом Эрдоганом.

Урсула фон дер Ляйен была вынуждена провести беседу, присев на диван. Там обычно располагаются менее статусные члены делегации. Под огонь критики попал также председатель Евросовета Шарль Мишель – вместо того, чтобы уступить место Урсуле фон дер Ляйен, он уселся в кресло под флагом ЕС. Позже он принёс извинения. Анкара, в свою очередь, заявила, что следовала требованиям официального протокола.

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