ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дипломатический скандал в Турции: председателю Еврокомиссии не выделили место рядом с президентом Эрдоганом

09.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Дипломатический скандал в Турции: председателю Еврокомиссии не выделили место рядом с президентом Эрдоганом

Мировая пресса обсуждает дипломатический скандал, который произошёл в Анкаре. Во время визита лидеров Евросоюза в Турцию для председателя Еврокомиссии не нашлось кресла рядом с президентом Эрдоганом.

Урсула фон дер Ляйен была вынуждена провести беседу, присев на диван. Там обычно располагаются менее статусные члены делегации. Под огонь критики попал также председатель Евросовета Шарль Мишель – вместо того, чтобы уступить место Урсуле фон дер Ляйен, он уселся в кресло под флагом ЕС. Позже он принёс извинения. Анкара, в свою очередь, заявила, что следовала требованиям официального протокола.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировая пресса обсуждает дипломатический скандал, который произошёл в Анкаре. Во время визита лидеров Евросоюза в Турцию для председателя Еврокомиссии не нашлось...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ляўрэатамі прэміі «Гонар журналістыкі» сталі зьняволеныя журналісткі — Кацярына Андрэева, Дар’я Чульцова і Кацярына Барысевіч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by