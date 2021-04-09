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Пользователи по всему миру не могут зайти в Facebook и Instagram

09.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пользователи по всему миру не могут зайти в Facebook и Instagram

Популярные соцсети дали сбой. Пользователи по всему миру не могут получить доступ к Facebook и Instagram, а также жалуются на работу сервисов. Проблема затронула и Беларусь.

После полуночи проблемы с загрузкой сайтов и входом на страницы ощутили в России, Украине, Германии и других европейских странах. Хуже всего работал Facebook, больше 87% жалоб были по поводу этой сети. Instagram не загружал ленту. Пользователи Telegram не могли отправлять сообщения и даже подключиться к сервису.

Позже стало известно, что сбой глобальный – с подобным столкнулись в США, Канаде и Бразилии. Сейчас социальные сети и мессенджер восстановили работу.

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Популярные соцсети дали сбой. Пользователи по всему миру не могут получить доступ к Facebook и Instagram, а также жалуются на работу сервисов. Проблема затронула и Беларусь....
 
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