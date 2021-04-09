Они сбежали из СССР! 5 самых известных советских эмигрантов

Источник материала: ОНТ

Многие талантливые люди стремились покинуть пределы Советского Союза, чтобы раскрыть свой потенциал за границей. Что же стало с теми, у кого это получилось?

1. Федор Шаляпин, оперный певец



Фото: s-t-o-l.com

На момент побега художественный руководитель Мариинского театра уже получил звание Народного артиста.

В 1922 году Федор решил не возвращаться в СССР с гастролей в США. Родина болезненно пережила расставание с артистом. Маяковский по такому случаю сочинил стихи: «Вернись теперь такой артист назад на русские рублики – я первый крикну: – Обратно катись, народный артист Республики!».

В 1927 году было принято решение лишить Шаляпина гражданства и отобрать звание Народного артиста.

Объехав с концертами весь мир, певец много выступал в «Русской опере» и создал целый «театр романса». Шаляпинский репертуар насчитывал около 400 произведений.

2. Рудольф Нуреев, балетный танцовщик



Фото: lapersonne.com

Рудольф был звездой Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова.

После гастролей в Париже в 1961 году артист отказался возвращаться на Родину. Ему не пришлось долго добиваться славы, Рудольфа сразу приняли в Королевский балет в Лондоне. После 15 лет службы театру он работал директором балетной труппы. В последние годы был дирижером.

Могила известного балетного танцовщика до сих пор является культовым местом для его поклонников.

3. Андрей Тарковский, кинорежиссер



Фото: culture.ru

В 1984 году Андрей Тарковский прямо в Стокгольме на пресс-конференции фильма «Жертвоприношение» рассказал всем о том, что не вернется в СССР.

Жизнь известного кинорежиссера была недолгой после объявленного решения. Он начал съемки фильма «Жертвоприношение», и в конце 1985 года узнал, что у него рак. Через год Тарковский скончался.

4. Виктория Муллова, скрипачка



Фото: topcools.com

После победы в конкурсе имени Чайковского в Москве Виктория едет с выступлениями в Финляндию. Там со своим гражданским мужем она решается бежать сначала в Швецию, а потом в США.

На тот момент это стало мировой сенсацией, которая вознесла скрипачку на пьедестал славы. Она дает интервью ведущим западным СМИ, получает всевозможные награды, ее номинируют на Грэмми. Она становится женой одного из лучших дирижеров – Клаудио Аббадо. Скрипачка делает головокружительную карьеру за границей и после перестройки периодически приезжает с гастролями в Москву, Петербург и Иркутск.

Виктория Муллова до сих пор ведет активную гастрольную жизнь, в которой участвует старший сын, композитор Миша Муллов-Аббадо.

5. Светлана Аллилуева, филолог



Фото: miasskiy.ru

В 1966 году дочь Иосифа Сталина приехала в Индию с прахом своего гражданского мужа. В 1967 году Светлана просит советского посла остаться в Индии, однако получает отказ и в тот же день появляется в посольстве США в Дели, прося политического убежища. Ее просьба была удовлетворена.

Покинув СССР, Светлана жила на деньги от писательского труда. Ее книга «Двадцать писем другу» была продана еженедельнику «Шпигель» за огромную на то время сумму. В 1984 году Аллилуева решила вернуться в Советский Союз, где ее отлично приняли, но это все было сделано для того, чтобы держать ее «под колпаком». Через 2 года по распоряжению самого Михаила Горбачева Аллилуеву выпускают из страны.

Светлана была несколько раз замужем, но так и не смогла устроить свое счастье. Оставшееся время она провела в доме престарелых города Мэдисон.

По материалам сайтов aif.ru , muzklondike.ru , biographe.ru , culture.ru

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