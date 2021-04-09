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Кардиолог назвал признаки надвигающегося тромбоза мозга
Источник материала: ОНТ
Главный кардиолог Минздрава России Юрий Беленков заявил, что тромб может совершенно внезапно образоваться в любой части человеческого организма. Эксперт озвучил главные признаки надвигающегося тромбоза головного мозга,
Кардиолог назвал третьим признаком тромбоза спутанность речи, потерю или ухудшение зрения. Также о приближающейся угрозе может говорить онемение конечностей или даже паралич.
Беленков обратил внимание, что подобных факторов достаточно много, они сильно отличаются друг от друга. По мнению медика, самое важное – узнать местонахождение и диаметр сосуда, который может быть закупорен.
Эксперт также уточнил, что обнаружить появившийся тромб вовремя очень непросто.
Фото: Pixabay
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Главный кардиолог Минздрава России Юрий Беленков заявил, что тромб может совершенно внезапно образоваться в любой части человеческого организма. Эксперт озвучил...
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