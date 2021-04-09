Кардиолог назвал признаки надвигающегося тромбоза мозга

Источник материала: ОНТ

Главный кардиолог Минздрава России Юрий Беленков заявил, что тромб может совершенно внезапно образоваться в любой части человеческого организма. Эксперт озвучил главные признаки надвигающегося тромбоза головного мозга, передает «Вечерняя Москва».

Кардиолог назвал третьим признаком тромбоза спутанность речи, потерю или ухудшение зрения. Также о приближающейся угрозе может говорить онемение конечностей или даже паралич.

Беленков обратил внимание, что подобных факторов достаточно много, они сильно отличаются друг от друга. По мнению медика, самое важное – узнать местонахождение и диаметр сосуда, который может быть закупорен.

Эксперт также уточнил, что обнаружить появившийся тромб вовремя очень непросто.

Фото: Pixabay

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