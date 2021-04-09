Генпрокурор: более 70 неонацистов осуждено в Беларуси после выборов

Источник материала: ОНТ

Генепрокурор Андрей Швед сообщил, что в Беларуси после выборов было осуждено более 70 неонацистов. Об этом пишет БелТА .

Андрей Швед отметил, что ранее такие преступления были единичными, а в 2020 году десятки административных материалов были составлены в связи с действиями групп.





Фото: БелТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram