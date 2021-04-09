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Генпрокурор: более 70 неонацистов осуждено в Беларуси после выборов
Источник материала: ОНТ
Генепрокурор Андрей Швед сообщил, что в Беларуси после выборов было осуждено более 70 неонацистов. Об этом пишет
Андрей Швед отметил, что ранее такие преступления были единичными, а в 2020 году десятки административных материалов были составлены в связи с действиями групп.
Фото: БелТА
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Генепрокурор Андрей Швед сообщил, что в Беларуси после выборов было осуждено более 70 неонацистов. Об этом пишет БелТА. Андрей Швед отметил, что ранее такие...
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