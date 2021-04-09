Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы ВОВ

Источник материала: ОНТ

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед, передает БЕЛТА.

Андрей Швед отметил, что уголовное дело даст возможность пресечь попытки обесценивания исторических фактов. Перед международными организациями будет стоять вопрос о признании нашей страны пострадавшей от геноцида.

Фото: Генпрокуратура Беларуси

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