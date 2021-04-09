|
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы ВОВ
Источник материала: ОНТ
Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед,
Андрей Швед отметил, что уголовное дело даст возможность пресечь попытки обесценивания исторических фактов. Перед международными организациями будет стоять вопрос о признании нашей страны пострадавшей от геноцида.
Фото: Генпрокуратура Беларуси
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)