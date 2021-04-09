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Лукашенко о формуле в партийном строительстве: не с левыми, не с правыми – с народом

09.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о формуле в партийном строительстве: не с левыми, не с правыми – с народом

Совещание по вопросам деятельности политических партий собрал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом информирует БЕЛТА.

Среди участников мероприятия – руководители Администрации Президента и парламента, министр юстиции, государственный секретарь Совета безопасности.

Президент напомнил о решении принять в ближайшее время изменения в закон «О политических партиях» – правовую основу, закладываемую государством в процессы партийного строительства.

Фото: БЕЛТА

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Совещание по вопросам деятельности политических партий собрал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом информирует БЕЛТА. Среди участников мероприятия –...
 
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