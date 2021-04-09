|
Лукашенко о формуле в партийном строительстве: не с левыми, не с правыми – с народом
Источник материала: ОНТ
Совещание по вопросам деятельности политических партий собрал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом
Среди участников мероприятия – руководители Администрации Президента и парламента, министр юстиции, государственный секретарь Совета безопасности.
Президент напомнил о решении принять в ближайшее время изменения в закон «О политических партиях» – правовую основу, закладываемую государством в процессы партийного строительства.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совещание по вопросам деятельности политических партий собрал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом информирует БЕЛТА. Среди участников мероприятия –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)