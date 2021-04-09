ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы признаки отличия плохих апельсинов от хороших

09.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Названы признаки отличия плохих апельсинов от хороших

Как отличить плохие апельсины от хороших? На этот вопрос в беседе с ABC ответили испанские специалисты.

По словам экспертов, свежий апельсин прежде всего обладает выразительным запахом. Также он должен быть твердым, гладким и иметь определенный вес. Уточняется, что апельсин может быть и немного мягким на ощупь – это говорит о том, что он попал на прилавок после длительного хранения, но вовсе не свидетельствует, что он плохой.

Также советуется обращать внимание на «звездочку» в верхней части апельсина – чашелистик. Чем он более сухой, тем дольше плод хранили на складе.

При покупке специалисты также рекомендуют обратить внимание на корку апельсина. Она должна быть однородной по структуре и яркого цвета, но зацикливаться на этих характеристиках не стоит.

Эксперты особо отметили, что апельсины, в отличие от авокадо или бананов, созревают на дереве и после сбора не дозревают.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отличить плохие апельсины от хороших? На этот вопрос в беседе с ABC ответили испанские специалисты. По словам экспертов, свежий апельсин прежде всего обладает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ляўрэатамі прэміі «Гонар журналістыкі» сталі зьняволеныя журналісткі — Кацярына Андрэева, Дар’я Чульцова і Кацярына Барысевіч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by