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Названы признаки отличия плохих апельсинов от хороших
Источник материала: ОНТ
Как отличить плохие апельсины от хороших? На этот вопрос в беседе с ABC
По словам экспертов, свежий апельсин прежде всего обладает выразительным запахом. Также он должен быть твердым, гладким и иметь определенный вес. Уточняется, что апельсин может быть и немного мягким на ощупь – это говорит о том, что он попал на прилавок после длительного хранения, но вовсе не свидетельствует, что он плохой.
Также советуется обращать внимание на «звездочку» в верхней части апельсина – чашелистик. Чем он более сухой, тем дольше плод хранили на складе.
При покупке специалисты также рекомендуют обратить внимание на корку апельсина. Она должна быть однородной по структуре и яркого цвета, но зацикливаться на этих характеристиках не стоит.
Эксперты особо отметили, что апельсины, в отличие от авокадо или бананов, созревают на дереве и после сбора не дозревают.
Фото: Pixabay
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Как отличить плохие апельсины от хороших? На этот вопрос в беседе с ABC ответили испанские специалисты. По словам экспертов, свежий апельсин прежде всего обладает...
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