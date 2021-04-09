Названы признаки отличия плохих апельсинов от хороших

Источник материала: ОНТ

Как отличить плохие апельсины от хороших? На этот вопрос в беседе с ABC ответили испанские специалисты.

По словам экспертов, свежий апельсин прежде всего обладает выразительным запахом. Также он должен быть твердым, гладким и иметь определенный вес. Уточняется, что апельсин может быть и немного мягким на ощупь – это говорит о том, что он попал на прилавок после длительного хранения, но вовсе не свидетельствует, что он плохой.

Также советуется обращать внимание на «звездочку» в верхней части апельсина – чашелистик. Чем он более сухой, тем дольше плод хранили на складе.

При покупке специалисты также рекомендуют обратить внимание на корку апельсина. Она должна быть однородной по структуре и яркого цвета, но зацикливаться на этих характеристиках не стоит.

Эксперты особо отметили, что апельсины, в отличие от авокадо или бананов, созревают на дереве и после сбора не дозревают.

Фото: Pixabay

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