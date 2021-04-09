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Сделать «селфи из прошлого» предлагают могилевчанам

09.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сделать «селфи из прошлого» предлагают могилевчанам

Совершить путешествие во времени предлагают жителям Могилева. В областном центре открылась выставка «Ностальгия». 

Кассетные магнитофоны, радиоприёмники, пылесосы, духи, плёночные фотоаппараты и даже сервизы – более полутысячи раритетных и винтажных предметов интерьера 60-80-х годов прошлого столетия. Экспонаты не просто на витринах. Организаторы проекта решили воссоздать быт того времени. Посетители могут погрузиться в атмосферу жизни большой многонациональной страны – побывать в квартире рядового советского гражданина и даже послушать виниловые пластинки.

А для желающих сделать «селфи из прошлого» работает специальная фотозона.

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Теги: Могилев
 
 
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Совершить путешествие во времени предлагают жителям Могилева. В областном центре открылась выставка «Ностальгия».  Кассетные магнитофоны, радиоприёмники,...
 
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