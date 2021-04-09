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Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Перу
Источник материала: ОНТ
На юге Перу в ДТП с автобусом погибли девять человек. Об этом 9 апреля
Уточняется, что авария произошла в провинции Луканас. Рейсовый пассажирский автобус следовал по шоссе в Куско из Лимы. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, двигавшееся с превышением скорости транспортное средство перевернулось. Девять человек погибли, еще 20 были травмированы.
На месте аварии работали полицейские и спасатели.
Фото: twitter.com/noticias4vision
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На юге Перу в ДТП с автобусом погибли девять человек. Об этом 9 апреля информирует «Синьхуа». Уточняется, что авария произошла в провинции Луканас. Рейсовый...
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