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Первые лесные пожары зафиксированы в Беларуси

09.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первые лесные пожары зафиксированы в Беларуси

Первые случаи лесных пожаров зафиксированы в Беларуси. В 9 случаях из 10 причина – человеческий фактор.

В первую очередь возгорания происходят из-за пала травы, ещё одна частая причина – непотушенные окурки. Благо, из-за сырой погоды риска масштабных пожаров пока нет, однако с потеплением у спасателей и сотрудников лесхозов, как правило, работы прибавляется. К пожароопасному сезону, а он длится с апреля по октябрь, специалисты готовятся заранее. В стране созданы 11 сводных отрядов, в их распоряжении около 330 единиц спецтехники.

Всего же порядка 700 спасателей будут готовы оперативно реагировать на пожароопасные ситуации в лесах.

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Первые случаи лесных пожаров зафиксированы в Беларуси. В 9 случаях из 10 причина – человеческий фактор. В первую очередь возгорания происходят из-за пала травы, ещё...
 
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