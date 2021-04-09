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«Воздушные спасатели»: авиация МЧС приходит на помощь при пожарах в экосистемах Беларуси и за рубежом
Источник материала: ОНТ
Опыт тушения пожаров с помощью авиации используют во всем мире. Такой способ подходит для случаев, когда к месту возгорания нельзя доставить наземную технику. Главное, чтобы неподалеку был водоем. Белорусские спасатели в разные годы укрощали огонь в Греции, России, Латвии, Грузии и Турции.
Чтобы взять верх над стихией, нужно отбросить эмоции, уверен летчик Иван Лабзин. Кроме того, важна слаженная работа экипажа. Ведь ни одна автоматика не может заменить человека.
Для тушения пожаров на вооружении у спасателей есть три типа вертолетов с водосливными устройствами. МИ-8, который входит в список самых массовых вертолетов в истории авиации, может поднимать 3 тонны воды. МИ-26, уникальный вертолет, который может взять на себя 15 тонн воды. А для тушения небольших возгораний применяют АС-355, он способен перенести 500 литров. Скорость сброса воды – тонна в секунду. Но на борьбе со стихией функции летного состава не заканчиваются.
С наступлением весны начинается активная подготовка летного состава после зимнего перерыва к сезону пожаров. Воздушные суда выполняют авиапатрулирование. На днях сразу три пожарных вертолета совершили пробные вылеты: взлет – забор воды – сброс ее на лес. Все как в случае настоящего тушения.
К сожалению, часто к таким масштабным бедствиям приводит человеческая оплошность. Огонь от непотушенного костра или тлеющей травы может перекинуться на деревья – и тогда уже приходится брать верх над стихией с помощью авиации.
С начала года по всей стране произошло больше полутысячи пожаров в экосистемах. Спасатели всегда готовы прийти и прилететь на помощь, но не стоит испытывать судьбу.
Фото: МЧС Беларуси
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«Воздушные спасатели»: авиация МЧС приходит на помощь при пожарах в экосистемах Беларуси и за рубежом
Опыт тушения пожаров с помощью авиации используют во всем мире. Такой способ подходит для случаев, когда к месту возгорания нельзя доставить наземную технику....
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