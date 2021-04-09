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Мэр Минска проехал по МКАД: территории, предназначенные под паркинги, не продаются, зато появятся новые автосалоны и СТО

09.04.2021 12:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Глава Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев проинспектировал освоение инвестиционных территорий вдоль МКАД, информирует телеграм-канал «Минск. Официально». У границ Минской кольцевой дороги, как сообщается, определены 52 площадки для инвесторов. Из них 8 предназначены для строительства торговых объектов, 13 для придорожного сервиса, 7 для возведения общественных зданий, по два участка запланированы под жилье и рекреационные зоны, по одному — под производство и инженерно-транспортные функции.

Будущие объекты уже проектируют на 21 участке, на трех — ведется строительство. Это сервисные центры с автосалонами на улицах Хмаринской и Машиностроителей, а также СТО на пр. Дзержинского.

«Однако не спешат инвесторы приобретать территории, которые предназначены под паркинг. Таких точек 15. Владимир Кухарев поручил проанализировать целесообразность такого строительства и при необходимости рассмотреть возможность изменения функционального назначения этих инвестиционных площадок. Он также подчеркнул, что следует тщательно обследовать, насколько эффективно используются территории производств, граничащих с МКАД. Вполне возможно, что после такой оценки вдоль транспортной артерии появятся дополнительные инвестплощадки», — сообщает «Минск. Официально».

Во время объезда также обсуждались вопросы благоустройства и наведения порядка вдоль Минской кольцевой: окраска ограждений, мостовых сооружений и других объектов, чистка лесных массивов от сухостойных деревьев и лишней поросли, приведение в надлежащий вид береговых линий.

Владимир Кухарев также поручил продолжить озеленение откосов кольцевой с применением кустарников. Оценить результаты работы планируется через месяц.


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Теги: Минск
 
 
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Глава Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев проинспектировал освоение инвестиционных территорий вдоль МКАД, информирует телеграм-канал...
 
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