В Слониме водитель самосвала насмерть сбил женщину на переходе

Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера, 8 апреля, в Слониме. Примерно в 14:20 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель самосвала сбил женщину, пересекавшую дорогу.

— Установлено, что 30-летний водитель МАЗа, выполняя поворот налево, при выезде со второстепенной дороги на главную улицы Пушкина проявил невнимательность, в результате чего совершил наезд на 66-летнего пешехода. Женщина переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в Госавтоинспекции.

Сообщается, что в результате ДТП пешеход получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.

— Причины и иные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе разбирательства по уголовному делу, — добавили в ГАИ.



