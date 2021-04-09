ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Слониме водитель самосвала насмерть сбил женщину на переходе

09.04.2021 12:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера, 8 апреля, в Слониме. Примерно в 14:20 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель самосвала сбил женщину, пересекавшую дорогу.

— Установлено, что 30-летний водитель МАЗа, выполняя поворот налево, при выезде со второстепенной дороги на главную улицы Пушкина проявил невнимательность, в результате чего совершил наезд на 66-летнего пешехода. Женщина переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в Госавтоинспекции.

Сообщается, что в результате ДТП пешеход получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.

— Причины и иные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе разбирательства по уголовному делу, — добавили в ГАИ.

В Слониме водитель самосвала насмерть сбил женщину на переходе

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ Гродненской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера, 8 апреля, в Слониме. Примерно в 14:20 на нерегулируемом пешеходном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вышел трейлер «Женщины в окне» с Эми Адамс и Гари Олдманом (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by