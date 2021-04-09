Вышел трейлер «Женщины в окне» с Эми Адамс и Гари Олдманом (видео)

Источник материала: Onliner

Netflix выпустила трейлер фильма «Женщина в окне», где главную роль исполнила Эми Адамс. Детективный триллер базируется на одноименной книге писателя Дэниэля Мэллори под псевдонимом А. Дж. Финн.

У Анны агорафобия: ей некомфортно на улице, поэтому женщина может по несколько месяцев безвылазно сидеть дома. В квартире дома напротив, чьи окна выходят прямо на жилье Анны, живет немолодая семья. Однажды вечером Анна видит, как ей кажется, убийство в той квартире. Но, обратившись в полицию, оказывается, что домашнего насилия не было и все живы. Однако Анна уверена в своей правоте, и начинает слежку за соседями.

В фильме, кроме Эми Адамс, из звезд снялись Джулианна Мур («Ганнибал», «Большой Лебовски») и Гари Олдман («Пятый элемент», «Леон», «Трасса 60»). «Женщина в окне» выйдет на Netflix 14 мая.