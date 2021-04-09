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Александр Сверчинский: «Выборы главы АБФФ – сплошная фикция. Клубы получают госфинансирование и платят своей лояльностью, голосами»

09.04.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший футболист «Минска», минского «Динамо», «Ислочи» Александр Сверчинский, который создал ассоциацию футболистов, поделился мнением о выборах главы АБФФ.





«Мы с вами понимаем, что выборы главы АБФФ – сплошная фикция. Давайте говорить прямо. Клубы получают госфинансирование и платят своей лояльностью, голосами. Здесь все понятно.

Чего не скажешь про нарушение, которое сделала федерация в августе. Когда сделала пост с политическим подтекстом в поддержку Александра Лукашенко. Здесь на предупреждение можно было бы нарваться, но в практике ФИФА есть вещи и пострашнее. Когда федерации осуществляли рейдерские захваты, пытали футболистов в тюрьмах. Поэтому сильно на помощь извне со стороны ФИФА и УЕФА рассчитывать не стоит», – сказал Сверчинский.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший футболист «Минска», минского «Динамо», «Ислочи» Александр Сверчинский, который создал ассоциацию футболистов, поделился мнением о выборах главы АБФФ.
 
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